ASIAD 2026 - Ngày thi đấu 25/9: Nhiều cơ hội tranh huy chương

Xạ thủ nữ Việt Nam thực hiện bài thi ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: TTXVN phát

Tâm điểm trong ngày thuộc về Bắn súng, nơi bộ đôi Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung Súng ngắn hỗn hợp nam - nữ. Hai xạ thủ từng giành HCV châu Á ở nội dung này và được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026.

Cử tạ cũng có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết khi Quàng Thị Tâm tranh tài tại hạng 57 kg nữ. Trong khi đó, Trịnh Hải Khang thi chung kết Nhảy chống nam môn Thể dục dụng cụ. Ở môn Canoeing, đội K4 500m nữ gồm Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo góp mặt tại chung kết A. Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận cũng thi bán kết K2 500m nam.

Trên “đường đua xanh”, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung vòng loại, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền. Các nội dung chung kết diễn ra vào buổi chiều sẽ là cơ hội để những VĐV vượt qua vòng loại tiếp tục cạnh tranh thành tích.

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu ở Điền kinh, Boxing, Đấu kiếm và Cầu lông. Nguyễn Hải Đăng góp mặt ở vòng loại đơn nam Cầu lông, trong khi đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam gặp Uzbekistan.

Tâm điểm thể thao hôm nay chính là hai cuộc đối đầu đầy thử thách của bóng đá Việt Nam: đội tuyển nữ chạm trán Trung Quốc tại tứ kết, trong khi U23 Việt Nam quyết đấu U23 Hàn Quốc để giành vé vào bán kết môn Bóng đá nam.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn. Riêng trong ngày 24/9, các VĐV Việt Nam giành thêm 1 HCB và 7 HCĐ, trong đó Rowing đóng góp 4 HCĐ.