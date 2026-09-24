ASIAD 2026 ngày thi đấu 24/9: Quyết tâm 'đổi màu' huy chương

Tâm điểm chú ý dồn vào trận chung kết tán thủ wushu hạng 56kg nam của Đinh Văn Tâm, màn xuất trận của "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh ở chung kết 10.000m nữ môn điền kinh, cùng trận bán kết Esports nảy lửa của đội tuyển NARAKA: Bladepoint. Đây là những kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội "đổi màu" huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (24/9).

5 tấm huy chương đồng và cơn khát vàng

Ngày thi đấu 23/9 chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn võ thuật và bắn súng. Wushu trở thành điểm sáng lớn nhất khi đóng góp tới 4 trong tổng số 5 tấm huy chương đồng (HCĐ) mà đoàn Việt Nam giành được trong ngày hôm qua.

Cụ thể, võ sĩ giàu kinh nghiệm Dương Thúy Vi tiếp tục sự bền bỉ đáng khâm phục khi mang về tấm HCĐ nội dung kép kiếm thuật - thương thuật nữ. Ở nội dung tán thủ, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đều dừng bước tại bán kết và nhận HCĐ.

Các VĐV bắn súng mang về một tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Tấm HCĐ còn lại của đoàn Việt Nam trong ngày hôm qua diễn ra ở trường bắn Aichi, khi bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã xuất sắc đoạt tấm HCĐ kịch tính ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của đoàn Việt Nam hôm qua thuộc về Đinh Văn Tâm tại môn tán thủ Wushu. Tại bán kết hạng 56kg nam, Văn Tâm áp đảo hoàn toàn võ sĩ Fereddy Sinaga (Indonesia) với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết tranh HCV vào sáng nay (24/9).

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (xanh) sẽ đấu chung kết môn tán thủ Wushu vào 7h50 vào sáng nay. Ảnh: GI

Ngoài ra, ở môn Thể thao điện tử (Esports), đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với tỷ số 2-0 trước Hồng Kông, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa, chiếm vị trí nhất bảng B để hiên ngang tiến vào bán kết.

Loạt trận chung kết hứa hẹn "đổi màu" huy chương

Hôm nay (24/9), lịch trình tại ASIAD của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục trải dài từ sáng sớm đến tối muộn với nhiều nội dung chung kết hứa hẹn "đổi màu" huy chương.

Ngay đầu buổi sáng, võ sĩ Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam đối đầu với Ou Jiaming của Trung Quốc. Từng đánh bại chính đối thủ này ở chung kết World Cup 2026, Văn Tâm mang theo bản lĩnh và sự tự tin lớn để chinh phục tấm HCV.

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn sẽ có thể giúp Việt Nam đổi màu huy chương trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: Cục TDTTVN

Đáng chờ đợi nữa khi vào lúc 19h25, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cùng Lê Thị Tuyết xuất trận ở chung kết nội dung 10.000m nữ môn điền kinh. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Như đã nói, đội tuyển NARAKA: Bladepoint của Việt Nam ở môn Thể thao điện tử (Esports) đã giành vé vào bán kết và sẽ đấu với Thái Lan vào lúc 11h00, quyết tâm tranh vé vào chơi chung kết ngay trong buổi chiều.

Theo lịch thi đấu của đoàn, các nội dung đầu tiên bắt đầu từ 7h00 giờ Việt Nam còn có trận vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Chỉ 20 phút sau, Hồ Thị Duy bước vào chung kết A (nhóm chung kết giành huy chương) thuyền đơn nữ hạng nhẹ của môn rowing. Tiếp đó, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo thi chung kết A thuyền đôi nữ hạng nhẹ lúc 7h40.

Ngoài hai nội dung kể trên, Việt Nam còn góp mặt ở các chung kết A thuyền bốn nữ hai mái chèo, thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền đôi nữ hai mái chèo, thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.

Môn bắn súng chờ đợi Phạm Quang Huy ở nội dung súng ngắn cá nhân nam; thể dục dụng cụ có Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo); trong khi cử tạ trông chờ vào K' Dương (60kg) và Trần Minh Trí (65kg).

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 24/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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