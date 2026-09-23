ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Cơn khát vàng được giải, chờ đợi sự bứt phá

Tấm HCV đầu tiên và chiếc vé tứ kết kịch tính

Ngày thi đấu 22/9 khép lại với bầu không khí đong đầy cảm xúc dành cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Nhật Bản. Cơn khát huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 2026 cuối cùng đã được giải tỏa ở bộ môn Karate. Tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có màn trình diễn thăng hoa ở nội dung kata đồng đội nữ.

Tấm HCV lịch sử này nâng tổng số huy chương của Việt Nam lên 4 tấm (1 HCV, 3 HCĐ), đưa đoàn vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp.

Kata đồng đội nữ bảo vệ thành công HCV, mang về chiến thắng mở màn cho Việt Nam tại ASIAD 20. ﻿Ảnh: Cục TDTTVN

Trong khi đó, ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam đã trải qua những phút giây nghẹt thở. Dù để thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào tứ kết.

Xếp nhì bảng C với 4 điểm, U23 Việt Nam chính thức đụng độ đối thủ đầy duyên nợ U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết diễn ra vào ngày 25/9.

Dù vậy, ngày 22/9 cũng ghi nhận nỗi tiếc nuối ở môn bắn súng. Cặp xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu bùng nổ, đứng thứ 4 vòng loại 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ với 631,7 điểm. Tuy nhiên, kết quả bị hủy ngay trước giờ thi đấu chung kết do sự cố kỹ thuật áo bắn co cứng ngoài ý muốn từ nhiệt độ điều hòa nhà thi đấu.

Chờ Wushu, bắn súng và Karate mang “vàng” về cho đoàn Việt Nam

Bước sang ngày thi đấu hôm nay (23/9), không khí tại các địa điểm thi đấu tiếp tục nóng lên với lịch tranh tài dày đặc của Đoàn thể thao Việt Nam.

Tâm điểm chú ý dồn vào môn Wushu. Ở nội dung Taolu (biểu diễn), "hoa khôi" Dương Thúy Vi xuất trận ở hai nội dung kiếm thuật nữ (9h10) và thương thuật nữ (13h50), trong khi Vũ Văn Tuấn dự thi đao thuật (7h00) và côn thuật nam (12h30).

"Niềm hy vọng vàng" Dương Thúy Vi của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Đặc biệt, từ 16h00, 4 võ sĩ Việt Nam sẽ bước vào các trận bán kết Sanda (tán thủ) đầy hứa hẹn: Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ gặp Trung Quốc), Đinh Văn Tâm (56kg nam gặp Indonesia), Hứa Văn Đoàn (60kg nam gặp Trung Quốc) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam gặp Iran).

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở vòng loại súng ngắn cá nhân nữ từ 7h45 với quyết tâm lọt vào lượt chung kết tranh huy chương lúc 10h30. Môn Karate tiếp nối đà hưng phấn khi bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang thi đấu tứ kết kata đồng đội nam lúc 8h00.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh hứa hẹn sẽ mang về huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam còn quyết đấu ở môn xe đạp với chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nam của Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng (7h00); môn bơi với Dương Văn Hoàng Quy (100m bướm nam), Nguyễn Thúy Hiền (100m ếch nữ) và Võ Thị Mỹ Tiên (400m hỗn hợp nữ); cử tạ với Nguyễn Hoài Hương (53kg nữ lúc 15h00); cùng các nội dung sôi động ở rowing, canoeing, thể dục dụng cụ và thể thao điện tử.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 23/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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