ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Điểm sáng Diệu Ly và hy vọng vàng Nguyễn Thị Thật

Tâm điểm chú ý dồn về niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Thật ở chung kết xe đạp đường trường nữ, trận quyết đấu của tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan, cùng các cuộc tranh tài nảy lửa ở môn bơi lội, wushu, bắn súng và karate.

Tấm HCĐ cảm xúc và tấm vé tứ kết của tuyển bóng đá nữ

Ngày thi đấu 21/9 khép lại với niềm vui từ thảm đấu Karate. Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã xuất sắc mang về tấm huy chương đồng (HCĐ) nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân dưới 68kg.

Trong trận tranh HCĐ nghẹt thở, Diệu Ly đối mặt với sức ép rất lớn từ KAMA Tsubasa của đội chủ nhà. Hòa 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức, nữ võ sĩ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục nhờ luật Senshu (ưu thế ghi điểm trước).

Đây là tấm huy chương thứ 3 của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 và là duy nhất trong ngày thi đấu thứ hai, giải tỏa đáng kể áp lực cho toàn đoàn.

Nguyễn Thị Diệu Ly mang về tấm HCĐ thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Bên cạnh Karate, dấu ấn ngày 21/9 gọi tên môn bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã cầm hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E. Kết quả này đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó chạm trán ứng viên vô địch Trung Quốc ở vòng knock-out.

Ở bộ môn Thể dục dụng cụ, các nam tuyển thủ Việt Nam ghi nhận ngày ra quân rực rỡ khi giành quyền góp mặt ở chung kết đồng đội cùng 3 nội dung đơn môn: Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống).

Tuy nhiên, ngày 21/9 cũng chứng kiến một số nốt trầm khi đội tuyển bơi tiếp sức 4x200m tự do nam về đích thứ 4 ở chung kết, còn Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ 9 nội dung 200m hỗn hợp nữ, và đội tuyển bóng chuyền nữ để thua 0-3 trước Indonesia ở trận phân hạng 5-8.

Nguyễn Thị Thật xuất chiến, U23 Việt Nam chạm trán Uzbekistan

Bước sang ngày thi đấu 22/9, tâm điểm dồn về môn xe đạp lúc 7h00 (giờ Việt Nam), khi niềm hy vọng số một Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi bước vào tranh tài ở chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ.

Đây là nội dung trao huy chương trực tiếp, nơi bản lĩnh và khả năng nước rút của Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng sẽ mang về cú bứt phá cho thể thao nước nhà.

Nguyễn Thị Thật (giữa) từng giành HCV tại Giải xe đạp đường trường Châu Á 2023. Nguồn: Cục TDTTVN

Tại môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu phân định ngôi thứ bảng C gặp đối thủ đẳng cấp U23 Uzbekistan lúc 12h00 tại Nagoya. Sau hai lượt trận đầu khả quan, cuộc so tài này là bài kiểm tra hạng nặng cho tham vọng tiến xa của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Môn Bơi lội tiếp tục thi đấu vòng loại từ 8h00 và hướng tới các lượt chung kết chiều (từ 15h00) với dàn kình ngư chủ lực: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh (1500m tự do nam), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp nam) và Nguyễn Thúy Hiền (100m tự do nữ).

Trên sàn đấu Wushu, Đỗ Đức Tài (Nam quyền/Nam côn) và Đặng Trần Phương Nhi (Nam quyền/Nam đao) thi đấu trong buổi sáng, trước khi 6 võ sĩ đồng loạt bước vào Tứ kết Tán thủ buổi chiều (Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên, Trương Văn Chưởng).

Ngoài ra, bắn súng (súng trường đồng đội nam nữ của Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo), Karate (Tứ kết Kata đồng đội nữ) và Boxing (Nguyễn Thị Tâm, Võ Thị Kim Ánh) hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội tranh chấp huy chương quý giá trong ngày.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 22/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

🥋 KARATE – TÂM ĐIỂM SĂN VÀNG

08:10: Kata (biểu diễn) đồng đội nữ – Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất trận. Đây là nội dung trọng điểm được đầu tư kỹ lưỡng, đặt mục tiêu cao nhất là mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam!

🚴 XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG

07:00: Xuất phát đồng hàng nữ – 3 tay đua Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài, hướng tới cơ hội bước lên bục vinh quang.

⚽ BÓNG ĐÁ NAM (Bảng C)

12:00: U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan – Trận đại chiến quyết định tấm vé vào tứ kết cùng ngôi nhất bảng!

🏊 BƠI LỘI

08:00: 100m tự do nữ (Vòng loại) – Nguyễn Thúy Hiền

08:12: 400m hỗn hợp cá nhân nam (Vòng loại) – Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên

08:42: 1.500m tự do nam (Vòng loại) – Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng & Mai Trần Tuấn Anh (sở trường của Huy Hoàng)

(Các nội dung chung kết diễn ra vào buổi tối cùng ngày)

🥋 WUSHU

07:00: Nam quyền & Nam côn nam (Taolu) – Đỗ Đức Tài

09:00: Nam quyền & Nam đao nữ (Taolu) – Đặng Trần Phương Nhi

Từ 16:00 (Tứ kết đối kháng/Sanda):

Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) vs Iran

Đinh Văn Tâm (56kg nam) vs Pakistan

Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) vs Turkmenistan

Hứa Văn Đoàn (60kg nam) vs Hàn Quốc

Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) vs Philippines

Trương Văn Chưởng (70kg nam) vs Kazakhstan

🥊 BOXING

10:15: Hạng 51kg nữ – Nguyễn Thị Tâm vs Nepal

10:15: Hạng 54kg nữ – Võ Thị Kim Ánh vs Sri Lanka

🎯 BẮN SÚNG

07:45: 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nữ (Vòng loại) – Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang (Chung kết: 11:45)

🤺 ĐẤU KIẾM

09:45: Kiếm ba cạnh nữ (Vòng loại) – Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim (Bán kết & Chung kết vào buổi tối)

🏐 CÁC MÔN BÓNG & THỂ DỤC DỤNG CỤ

08:00: Bóng chuyền nữ – Việt Nam vs Kazakhstan (Tranh hạng 7)

11:30: Bóng ném nữ – Việt Nam vs Kazakhstan (Vòng tròn)

Sáng: Bóng chuyền bãi biển nữ – Vòng loại gặp Mông Cổ & Macao (Trung Quốc)

12:00: Thể dục dụng cụ – Trần Đoàn Quỳnh Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thiên Lý thi vòng loại đơn môn

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