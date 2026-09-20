ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Thể thao Việt Nam tăng tốc săn tấm huy chương đầu tiên

Ngày 19/9, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức mở màn bằng lễ khai mạc rực rỡ sắc màu tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Trước và trong ngày mở màn này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã ghi nhận những kết quả thi đấu rất đáng khích lệ ở các môn thi sớm.

Dấu ấn Teqball trong ngày khai màn

Điểm sáng lớn nhất thuộc về môn Teqball khi bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi xuất sắc giành quyền vào trận tranh huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ sau loạt trận bán kết kiên cường. Cùng với đó, cặp vận động viên Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa ở nội dung đôi nam cũng thi đấu bùng nổ để góp mặt trong trận tranh HCĐ.

Đôi nam nữ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc giành quyền vào trận tranh huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ môn Teqball. Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Ở môn bóng ném nữ, đội tuyển Việt Nam cũng đã hoàn thành trận đấu ra quân tại vòng bảng khi để thua đối thủ nặng ký là đương kim vô địch kiêm chủ nhà Nhật Bản với tỉ số 14-40.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đấu Trung Quốc

Bước sang ngày thi đấu 20/9, ASIAD 2026 chính thức bước vào guồng quay tranh tài khốc liệt với 31 bộ huy chương được trao. Đây cũng là ngày Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dồn dập trên nhiều mặt trận với hy vọng mang về tấm huy chương đầu tiên tại đại hội.

Tâm điểm chú ý sáng nay dồn vào thảm đấu Teqball. Lúc 8h30, Minh Tân - Gia Nghi chạm trán cặp vận động viên của Ấn Độ ở trận tranh HCĐ đôi nam nữ; ngay sau đó lúc 9h30, Trường Giang - Anh Khoa đối đầu với các đại diện Iraq ở trận tranh HCĐ đôi nam. Đây được xem là cơ hội lớn nhất để Việt Nam sớm "mở màn" bảng tổng sắp huy chương.

Teqball Việt Nam gây bất ngờ lớn ở ASIAD 2026. Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Tại trường bắn, ba xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My xuất trận ở vòng loại 10m súng trường hơi nữ từ 7h45 (chung kết diễn ra lúc 12h30).

Ở môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ bước vào chung kết Trường quyền nam lúc 7h00, trong khi Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) và Trương Văn Chưởng (70kg nam) sẽ thi đấu vòng loại tán thủ vào buổi chiều.

Đường đua xanh môn Bơi cũng chứng kiến màn xuất quân của các kình ngư Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền từ 8h00.

Ở các nội dung đối kháng và đồng đội, Bùi Ngọc Nhi và Chu Văn Đức thượng đài ở môn Karate; Lò Thị Phung cùng Quàng Văn Minh xuất trận ở bộ môn MMA; Phạm Lê Xuân Lộc tranh tài tại chung kết cá nhân tính giờ nam môn Xe đạp.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ gặp nhau lúc 11h00 ngày 20/9. Ảnh: VFV

Đặc biệt, trận tứ kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc (11h00), cùng cuộc đối đầu của ĐT bóng ném nữ Việt Nam với Hồng Kông (Trung Quốc) (13h30) hứa hẹn mang lại những giây phút vô cùng nghẹt thở.

BẢNG LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 20/9

(Lưu ý: Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Bản quyền phát sóng trực tiếp trên VTV6, VTV7, VTVgo và các hạ tầng tiếp sóng)

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

(cập nhật những đoàn thể thao đã giành huy chương)