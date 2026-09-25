ASIAD 2026: Ngày buồn của Thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Hoa (số 6) nỗ lực cản phá pha dứt điểm của cầu thủ Trung Quốc Wang Yanwen (số 10). Ảnh: THX/TTXVN phát

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng dừng bước ở tứ kết, khép lại một ngày thi đấu nhiều tiếc nuối tại ASIAD 2026.

Tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thuộc về môn Canoeing. Hai tay chèo Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương đã giành HCĐ nội dung đôi nữ 500 m với thành tích 1 phút 57,255 giây. Đây là điểm sáng đáng kể trong ngày mà nhiều VĐV Việt Nam đã tiến khá gần đến nhóm tranh huy chương nhưng chưa thể tạo ra bước đột phá ở thời khắc quyết định.

Trên “đường đua xanh”, Nguyễn Huy Hoàng cán đích thứ 4 tại chung kết 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 48,86 giây. “Kình ngư” Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu nhưng không thể cải thiện vị trí ở những mét cuối.

Tại môn Cử tạ, đô cử Quàng Thị Tâm cũng về thứ 4 ở hạng cân 57 kg nữ. Với tổng cử 216 kg, lực sĩ Việt Nam chỉ kém VĐV giành HCĐ đúng 1 kg. Khoảng cách sít sao khiến kết quả càng thêm đáng tiếc. Trong khi đó, Trịnh Hải Khang xếp thứ 7 nội dung Nhảy chống nam môn Thể dục dụng cụ. Nhìn tổng thể, nhiều VĐV Việt Nam đã góp mặt ở những vòng đấu quan trọng trong ngày 25/9, song khả năng chuyển hóa cơ hội thành huy chương vẫn còn hạn chế.

Đáng chú ý nhất trong ngày là hai trận tứ kết bóng đá, khi cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều phải dừng bước. Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút trong một trận đấu giằng co và chỉ nhận bàn quyết định ở cuối hiệp phụ. Trong khi đó, U23 Việt Nam thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc, qua đó cho thấy khoảng cách đáng kể khi đối đầu một trong những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục.

Khép lại ngày thi đấu 25/9, HCĐ của cặp VĐV Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương ở môn Canoeing là thành quả duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam. Một ngày nhiều kỳ vọng đã khép lại với không ít tiếc nuối, nhưng cũng mang đến những bài học và trải nghiệm quan trọng cho các VĐV Việt Nam trên hành trình cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, tính đến 21h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam)

1. Trung Quốc - 201 HCV, 111 HCB và 71 HCĐ

2. Nhật Bản - 52 HCV, 67 HCB và 69 HCĐ

3. Hàn Quốc - 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ

4. Ấn Độ - 28 HCV, 38 HCB và 40 HCĐ

5. Uzbekistan - 22 HCV, 18 HCB và 31 HCĐ

6. Đài Bắc Trung Hoa - 19 HCV, 20 HCB và 28 HCĐ

7. Iran - 13 HCV, 21 HCB và 20 HCĐ

8. Thái Lan - 12 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ

9. Bahrain – 12 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ

10. Triều Tiên – 11 HCV, 18 HCB và 10 HCĐ.