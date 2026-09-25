ASIAD 2026 ngày 25.9: Huy Hoàng, Thanh Bảo vào chung kết môn bơi

Huy Hoàng có thành tích tốt tại vòng 400m tự do nam. Ảnh: Tam Ninh

Ở vòng loại 400m tự do nam, Huy Hoàng hoàn thành phần thi với thành tích 3 phút 50 giây 65, xếp thứ ba và giành suất vào chung kết diễn ra vào chiều nay.

Đáng chú ý, kình ngư Việt Nam chỉ kém 2 VĐV về đầu là Sibirtsev Ilya (Uzbekistan) 0,33 giây và Kazushi (Nhật Bản) 0,07 giây.

Cùng tranh tài ở nội dung này, Trần Văn Nguyễn Quốc cũng thi đấu ấn tượng với thời gian 3 phút 51 giây 88, xếp thứ tư ở lượt bơi và giành quyền góp mặt ở chung kết.

Kết quả lượt bơi thứ 2 vòng loại 400m tự do nam

Tại vòng loại 50m ếch nam, Phạm Thanh Bảo đạt 27 giây 72, đứng thứ tám trong tổng số các VĐV dự tranh, qua đó tiếp tục có mặt ở chung kết.

Trước đó, kình ngư Việt Nam cũng giành quyền vào chung kết 100m ếch nhưng không thể cạnh tranh huy chương.

Một đại diện khác của Việt Nam giành quyền vào chung kết là Dương Văn Hoàng Quy ở nội dung 200m bướm nam. Hoàng Quy đạt 2 phút 01 giây 83, đứng thứ chín vòng loại.

Kết quả lượt bơi thứ 4 vòng loại 50m ếch nam

Trong khi đó, Nguyễn Quang Thuấn, em trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên, dừng bước ở nội dung này với thành tích 2 phút 03 giây 30, xếp thứ 14.

Ở các nội dung còn lại, Nguyễn Thúy Hiền không thể vượt qua vòng loại 50m bướm nữ với thành tích 27 giây 60. Trần Hưng Nguyên cũng dừng bước ở 200m ngửa nam sau khi hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 03 giây 57.

Như vậy, bơi Việt Nam có 4 kình ngư tại 3 nội dung góp mặt ở chung kết trong ngày 25.9, gồm 400m tự do nam, 50m ếch nam và 200m bướm nam.

Đây tiếp tục là cơ hội để các kình ngư Việt Nam nỗ lực thi đấu để giúp đội tuyển bơi giành huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026.