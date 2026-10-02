ASIAD 2026 ngày 2/10: Kỳ vọng HCV Boxing, Cầu mây nữ hướng tới chung kết

Cầu mây nữ Việt Nam kỳ vọng tiếp tục giành huy chương Vàng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong ngày 2/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 14 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 - tâm điểm là trận chung kết Boxing hạng 51kg nữ giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu (Trung Quốc).

Cùng ngày, các đội Cầu mây 4 người nam và nữ bước vào những trận đấu quyết định, trong khi các vận động viên còn lại tiếp tục tranh tài ở Taekwondo, Jujitsu, Vật, Golf, Breaking và Bóng chuyền.

Tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium, Nguyễn Thị Tâm sẽ tranh huy chương Vàng Boxing hạng 51kg nữ với Wu Yu. Việc vào chung kết giúp võ sỹ Việt Nam chắc chắn giành ít nhất huy chương Bạc, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một võ sĩ Việt Nam góp mặt ở trận chung kết Boxing tại một kỳ ASIAD.

Đây là thử thách lớn đối với Nguyễn Thị Tâm khi Wu Yu là nhà vô địch Olympic Paris 2024 ở hạng 50kg và đã giành quyền vào chung kết ASIAD sau chiến thắng 5-0 trước Feruza Kazakova (Uzbekistan).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận tranh huy chương Vàng với sự tự tin sau khi đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0 ở bán kết. Trước đó, cô cũng vượt qua Bak Chorong (Hàn Quốc) với tỷ số tương tự ở tứ kết.

Ở môn Cầu mây, đội 4 người nữ Việt Nam đã toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Ấn Độ, Thái Lan và Philippines để đứng đầu bảng A, qua đó giành quyền vào bán kết. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam tiếp tục hành trình bảo vệ huy chương Vàng nội dung Quadrant từng giành tại ASIAD Hàng Châu 2022. Đối thủ của Việt Nam ở bán kết là đội nhì bảng B.

Đội 4 người nam cũng bước vào trận cuối vòng bảng gặp Lào. Sau chiến thắng trước Myanmar và thất bại trước Ấn Độ, các tuyển thủ Việt Nam cần kết quả thuận lợi để giành quyền vào bán kết.

Ở môn Golf, các golfer Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục thi đấu nội dung cá nhân nam ở vòng 3. Nội dung cá nhân nữ có Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh.

Các môn võ tiếp tục thu hút sự chú ý với sự tham gia tranh tài của nhiều vận động viên Việt Nam. Ở Jujitsu, Nguyễn Tất Lộc tranh tài hạng dưới 77kg nam; Lê Duy Thành và Lê Minh Nhựt thi đấu hạng dưới 94kg nam; Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân tranh tài hạng dưới 52kg nữ. Các nội dung bước vào những vòng đấu quan trọng từ vòng loại đến bán kết.

Taekwondo có Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu nội dung Thực tế ảo, cùng Nguyễn Thị Loan ở hạng dưới 49kg nữ, Nguyễn Hồng Trọng ở hạng dưới 58kg nam và Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng dưới 67kg nữ. Ở Vật, Đỗ Ngọc Linh tranh tài hạng 50kg tự do nữ.

Breaking cũng lên sàn thi đấu với Nguyễn Thị Hồng Trâm và Võ Thị Thanh Hương ở nội dung nữ, Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Thành Đạt ở nội dung nam. Trong khi đó, đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam gặp Indonesia ở trận phân hạng 9-12.

Tính đến sáng 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 22 huy chương tại ASIAD 2026, bao gồm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp toàn đoàn và xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore)./.