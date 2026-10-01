ASIAD 2026 ngày 1/10: Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài 9 môn, hy vọng cầu mây và bắn súng giành huy chương

Nội dung 4 nữ môn cầu mây quyết bảo vệ huy chương Vàng ASIAD. (Ảnh: Tam Ninh)

Trong ngày 1/10 tại ASIAD 2026, đoàn TTVN tranh tài ở 9 môn thi đấu, trong đó có những môn rất được chờ đợi có thể tranh huy chương như cầu mây, bắn súng, taekwondo...

Ở môn cầu mây, đội 4 nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với hai chiến thắng. Các cô gái Việt Nam gặp Philippines vào lúc 12h ngày 1/10 để tranh tấm vé vào bán kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương Vàng. Với sự tự tin cùng đẳng cấp cao hơn đối thủ, tuyển cầu mây Việt Nam chỉ cần thi đấu đúng sức là giành chiến thắng.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Các xạ thủ Việt Nam phải có thành tích tốt nhất để cộng với điểm ở nội dung bắn chậm xét tổng thành tích tính huy chương. Trong số các xạ thủ trên, Phạm Quang Huy là đương kim vô địch ASIAD.

Môn taekwondo cũng có thể làm nên bất ngờ ở nội dung biểu diễn (Quyền cá nhân nam-nữ). Trong khi đó, trận bán kết giữa Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) ở nội dung Liên minh huyền thoại (thể thao điện tử) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Liên minh huyền thoại chính là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của thể thao điện tử Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ngoài các môn trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở vật, bóng chuyền nam, bắn cung, JuJitsu và golf.