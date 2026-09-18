ASIAD 2026: Nagoya thắp nhịp đập chung cho châu Á

Thay vì chạy đua với những sân khấu khổng lồ, màn hình LED hay hiệu ứng công nghệ, nước chủ nhà Nhật Bản lựa chọn cách kể chuyện lấy con người, chuyển động, âm nhạc và bản sắc địa phương làm trung tâm, hướng tới hình ảnh một châu Á cùng chung nhịp đập.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 18h00 ngày 19/9 (theo giờ Nhật Bản, tức 16h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nằm trong concept tổng thể “HEART BEAT Aichi-Nagoya” (Nhịp đập trái tim Aichi-Nagoya), với thông điệp “HARMONIC HEART BEAT” (Hòa chung nhịp đập trái tim). Đạo diễn chương trình là Yukihiko Tsutsumi, người sinh ra và trưởng thành tại Nagoya.

Điểm đáng chú ý trong cách dàn dựng là sân vận động không được biến thành một “màn hình khổng lồ”. Thay vào đó, con người, những lá cờ, âm nhạc và chuyển động trên mặt sân sẽ tạo nên các đội hình và hình ảnh của chương trình. Công nghệ vẫn hiện diện nhưng đóng vai trò hỗ trợ, qua đó tạo nên một sân khấu sống động mà con người là trung tâm.

Trước nghi lễ chính thức, chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ bắt đầu từ 16h00, kết hợp âm nhạc đương đại với nghệ thuật truyền thống địa phương. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra danh tính khán giả từ 13h00, mở cửa lúc 13h30 và yêu cầu khán giả hoàn tất việc vào sân trước 16h00 do các biện pháp kiểm soát an ninh và giao thông.

ASIAD 2026 quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn với 469 nội dung trao huy chương. Nước chủ nhà cũng lựa chọn phương án tổ chức khác biệt khi không xây dựng Làng vận động viên tập trung. Các đoàn được bố trí tại hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú tạm thời và du thuyền Costa Serena. Theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), phương án này giúp kiểm soát chi phí và hạn chế nguy cơ để lại những công trình ít được sử dụng sau đại hội.

Tinh thần tiết kiệm và thực tế cũng được thể hiện trong cách Nhật Bản tiếp cận lễ khai mạc. Thay vì tập trung vào quy mô trình diễn, chương trình hướng tới câu chuyện về những vận động viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, cùng hội tụ trên một sân đấu, chia sẻ niềm vui chiến thắng, sự thất vọng sau thất bại và những khoảnh khắc vượt qua chính mình.

ASIAD 2026 có ý nghĩa đặc biệt với Nhật Bản khi đây là lần thứ ba nước này đăng cai đại hội, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức một đại hội thể thao đa môn lớn có khán giả kể từ Olympic Tokyo 2020, kỳ đại hội diễn ra năm 2021 trong điều kiện đặc biệt do đại dịch COVID-19.

Chương trình thi đấu tại Aichi-Nagoya cũng phản ánh những thay đổi của thể thao châu Á, với sự góp mặt của một số môn mới như MMA, Padel, Lướt sóng và Teqball. Esports và breaking tiếp tục được đưa vào chương trình sau khi xuất hiện tại ASIAD Hàng Châu. Một số nội dung còn đóng vai trò vòng loại cho Olympic Los Angeles 2028.

Với đoàn Thể thao Việt Nam, hai gương mặt mang quốc kỳ trong lễ diễu hành là tuyển thủ bóng chuyền nữ Lê Thanh Thúy và trung vệ đội U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt. Đây là lần thứ hai Lê Thanh Thúy đảm nhận vai trò cầm cờ tại một đại hội thể thao lớn, trong khi Đinh Quang Kiệt lần đầu dự ASIAD.

Khi lễ khai mạc bắt đầu tại Paloma Mizuho chiều 19/9, ASIAD 2026 sẽ chính thức mở ra một kỳ đại hội quy tụ hàng nghìn vận động viên từ khắp châu Á. Những lá cờ khác nhau, những nền văn hóa khác nhau sẽ cùng hiện diện trên một sân khấu, tạo nên thông điệp mà nước chủ nhà gửi gắm qua “Hòa chung nhịp đập trái tim”: thể thao có thể đưa những khác biệt về cùng một nhịp đập.