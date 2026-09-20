ASIAD 2026: Mỹ Tiên, Thúy Hiền vào chung kết môn bơi

Trong buổi sáng, 4 kình ngư Việt Nam tranh tài ở ba nội dung. Võ Thị Mỹ Tiên thi vòng loại 200m bướm nữ, Nguyễn Thúy Hiền dự 50m ếch nữ, trong khi Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn cùng tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

Mỹ Tiên thi đấu thành công tại vòng loại 200m bướm nữ. Ảnh: Tam Ninh

Ở vòng loại 200m bướm nữ, Mỹ Tiên về thứ tư ở lượt bơi của mình với thành tích 2 phút 13 giây 33. Thành tích này giúp kình ngư Việt Nam xếp thứ tám trong tổng số các VĐV dự vòng loại, qua đó giành suất vào chung kết.

Danh sách 9 VĐV vào chung kết nội dung 200m bướm nữ. Ảnh: ACMH

Tại nội dung 50m ếch nữ, Thúy Hiền hoàn thành phần thi với thông số 32 giây 28, xếp thứ 9 trong tổng số 25 VĐV tham dự vòng loại. Kết quả này đủ để cô góp mặt ở lượt bơi tranh huy chương.

Trong khi đó, hai đại diện Việt Nam ở nội dung 200m hỗn hợp nam đều không thể vượt qua vòng loại.

Trần Hưng Nguyên xếp thứ tư ở lượt bơi thứ ba với thành tích 2 phút 02 giây 01, còn Nguyễn Quang Thuấn đứng thứ năm ở lượt bơi của mình với thông số 2 phút 02 giây 78.

Danh sách 9 VĐV thi đấu chung kết 50m ếch nữ. Ảnh: ACMH

Như vậy, bơi Việt Nam có 2 đại diện tranh tài ở các nội dung chung kết trong chiều 20.9. Mỹ Tiên thi 200m bướm nữ, còn Thúy Hiền tranh tài ở 50m ếch nữ.

Dù đã vượt qua vòng loại, hai kình ngư Việt Nam sẽ phải đối mặt thử thách lớn khi thành tích của nhiều đối thủ ở nhóm đầu đang tốt hơn đáng kể.