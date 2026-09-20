ASIAD 2026: Kình ngư Mỹ Tiên, Thúy Hiền thi đấu nỗ lực ở chung kết

Ở chung kết 200m bơi bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên cán đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 2 phút 13 giây 53.

Trước đó, ở vòng loại, nữ kình ngư Việt Nam đạt 2 phút 13 giây 33, xếp thứ tư ở lượt bơi và đứng thứ 8 trong tổng số hai lượt, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết.

Bảng xếp hạng chung kết 200m bướm nữ

Tấm HCV nội dung này thuộc về Yu Zidi (Trung Quốc) với thành tích 2 phút 05 giây 08. Thành tích này không chỉ giúp kình ngư Trung Quốc giành HCV mà còn phá kỷ lục ASIAD cũ là 2 phút 05 giây 57.

Ở nội dung 50m ếch nữ, Nguyễn Thúy Hiền cũng về đích thứ 8 với thành tích 31 giây 96. Tại vòng loại, Thúy Hiền đạt 32 giây 28, xếp thứ 10 trong tổng số 25 VĐV, qua đó giành suất vào chung kết.

Thuý Hiền thi đấu nỗ lực để đạt thông số chung kết tốt hơn vòng loại. Ảnh: Tam Ninh

HCV nội dung này thuộc về Tang Qianting (Trung Quốc) với thời gian 29 giây 45. Đây cũng là một kỷ lục ASIAD mới, khi thành tích của Tang Qianting vượt qua kỷ lục 29 giây 50 do chính cô nắm giữ.

Dù chưa thể cạnh tranh nhóm đầu, việc Mỹ Tiên và Thúy Hiền góp mặt ở chung kết đã cho thấy sự nỗ lực đáng ghi nhận của bơi Việt Nam.

Bảng xếp hạng chung kết 50m ếch nữ

Đặc biệt, cả hai đều vượt qua vòng loại trong những cuộc cạnh tranh có sự góp mặt của nhiều VĐV mạnh đến từ châu Á.

Ngày 21.9, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 3 nội dung. Mỹ Tiên sẽ thi đấu 200m hỗn hợp nữ.

Phạm Thanh Bảo tranh tài ở 100m ếch nam, trong khi Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc góp mặt ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam.