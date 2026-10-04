ASIAD 2026 khép lại, Doha sẵn sàng cho ngày hội năm 2030

Sự kiện đánh dấu thời khắc chia tay của các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời chuyển giao quyền đăng cai ASIAD 2030 cho Doha (Qatar).

Lễ bế mạc đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản

Lễ bế mạc diễn ra dưới sự chứng kiến của Thái tử Akishino, Công nương Kiko cùng lãnh đạo thể thao châu lục. Các đoàn vận động viên một lần nữa hội tụ trên sân, khép lại kỳ đại hội với thông điệp “One Asia” (Một châu Á).

Hơn 10.000 vận động viên đã hội tụ tại Nhật Bản. (Nguồn: TTXVN)

Không còn sự phân định thắng thua, các vận động viên cùng hòa vào không khí lễ hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026, cảm ơn các vận động viên, quan chức, tình nguyện viên và những người đã góp phần tổ chức thành công kỳ đại hội với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 bộ huy chương.

Ông cho biết hơn 10.000 vận động viên đã hội tụ tại Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng ASIAD 2026 sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền Aichi-Nagoya, Ban tổ chức, đội ngũ tình nguyện viên và những người đóng góp cho thành công của đại hội. Ông nhấn mạnh vai trò của thể thao trong kết nối con người và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á.

Những dấu ấn nổi bật và màn chuyển giao tới Doha

Một trong những nội dung đáng chú ý của lễ bế mạc là OCA công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASIAD 2026. Vận động viên bơi người Trung Quốc Yu Zidi được trao danh hiệu “VĐV nữ xuất sắc nhất” sau khi giành 3 HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục ASIAD và 1 kỷ lục châu Á.

Ở hạng mục nam, vận động viên điền kinh Thái Lan Puripol Boonson được lựa chọn sau khi giành HCV ở các nội dung 100m và 200m, trong đó thành tích 200m ngang kỷ lục châu Á. Mỗi vận động viên nhận phần thưởng 25.000 USD.

ASIAD 2026 cũng ghi dấu sự nổi lên của nhiều tài năng trẻ. Yu Zidi mới 13 tuổi, trong khi Puripol Boonson 20 tuổi. Đồng đội của Yu Zidi là Zhang Zhanshuo trở thành vận động viên bơi đầu tiên giành 7 HCV tại một kỳ ASIAD. Vận động viên Nhật Bản Shin Ohashi cũng gây chú ý với thành tích phá kỷ lục thế giới ở nội dung 200m ếch.

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại hành trình tại Nhật Bản với vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp, giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Các vận động viên Karate và Cầu mây mang về những tấm HCV cho đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2036. (Nguồn: TTXVN)

Một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ bế mạc là màn trao cờ OCA cho đại diện Qatar, quốc gia sẽ đăng cai ASIAD 2030. Nghi thức này đánh dấu thời điểm chuyển giao quyền đăng cai kỳ đại hội tiếp theo, sau 20 năm kể từ lần Qatar tổ chức ASIAD năm 2006.

Ngọn lửa ASIAD tại Paloma Mizuho được dập tắt, khép lại kỳ đại hội lần thứ 20 tại Aichi-Nagoya. Nhật Bản lần thứ ba đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.

Từ Aichi-Nagoya, tinh thần “One Asia” sẽ tiếp tục được trao gửi tới Doha, nơi ngày hội thể thao lớn nhất châu lục sẽ trở lại vào năm 2030.