ASIAD 2026 khai mạc hoành tráng giữa những tranh cãi về công tác tổ chức

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters tiết lộ phía sau bầu không khí lễ hội là hàng loạt vấn đề về tổ chức, nơi ở và di chuyển khiến ban tổ chức chịu không ít áp lực trước giờ khai mạc. Hoàng đế Naruhito tuyên bố khai mạc ASIAD 2026 trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả tại sân vận động Mizuho Park Athletic Stadium. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry cùng nhiều quan chức thể thao cấp cao cũng có mặt trong buổi lễ.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani nhấn mạnh ý nghĩa của thể thao trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) vào tối 19/9 với một lễ khai mạc rực rỡ sắc màu. Ảnh: BUSAN

“Trong khi thế giới vẫn thường xuyên bị chia rẽ bởi các cuộc xung đột, các vận động viên ASIAD nhắc chúng ta rằng thể thao vẫn là sức mạnh của hòa bình, sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa các dân tộc”, ông Al Thani phát biểu.

Lễ khai mạc mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Nhịp đập hòa hợp), với thông điệp về sự đoàn kết của châu Á. Chương trình do đạo diễn nổi tiếng Yukihiko Tsutsumi thực hiện, mở đầu bằng các tiết mục âm nhạc cổ điển trước khi bùng nổ với màn diễu hành của 45 đoàn thể thao và những màn pháo hoa rực rỡ.

“Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hai cha con huyền thoại ném búa Nhật Bản Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi cùng thắp đuốc khai mạc đại hội.

Tuy nhiên, ASIAD 2026 không có màn khởi đầu hoàn toàn suôn sẻ. Trước ngày khai mạc, nhiều đoàn thể thao đã lên tiếng phàn nàn về điều kiện lưu trú và công tác vận hành”, Reuters bình luận.

ASIAD 2026 vấp tranh cãi về công tác tổ chức. Ảnh: Reuters

Thay vì xây dựng làng vận động viên riêng, ban tổ chức bố trí các đoàn ở khách sạn, các khu nhà gỗ lắp ghép tạm thời và cả một du thuyền neo đậu trong vịnh nhằm tiết kiệm chi phí. Nhiều đoàn, trong đó có chủ nhà Nhật Bản, cho rằng việc sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn mong muốn.

Đoàn Hàn Quốc đặc biệt không hài lòng khi khu nhà container tại Garden Pier được cho là quá chật đối với các vận động viên bóng rổ. Trong khi đó, Liên đoàn Cricket Ấn Độ đã chủ động thuê khách sạn riêng cho đội tuyển nam do số lượng giường được phân bổ không đáp ứng nhu cầu.

Ngoài vấn đề nơi ở, nhiều đoàn cũng phản ánh tình trạng chờ đợi lâu khi làm thủ tục đăng ký, xe buýt đến muộn hoặc đưa vận động viên đến nhầm địa điểm thi đấu.

Dù vậy, Hội đồng Olympic châu Á cho rằng đây chỉ là những khó khăn ban đầu của một sự kiện quy mô rất lớn với hơn 11.000 vận động viên tranh tài ở 43 môn thể thao.

ASIAD 2026 đã chính thức bắt đầu, và cùng với những kỳ vọng về các cuộc tranh tài đỉnh cao, nước chủ nhà Nhật Bản cũng đang chịu áp lực phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề tổ chức để đại hội diễn ra thành công trong những ngày tới.