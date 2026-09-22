ASIAD 2026: Karate 'mở hàng' HCV cho Việt Nam

Các tuyển thủ Kata nữ xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát.

Trong trận chung kết diễn ra chiều 22/9, 3 võ sĩ Việt Nam tranh tài với bộ 3 Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Animi Soumeh Kabodin Sepideh của Iran. Các cô gái Việt Nam thể hiện bài quyền đồng đội với sự phối hợp chính xác, đồng đều và giàu sức biểu diễn, qua đó vượt qua đối thủ để bước lên bục cao nhất.

Chiến thắng này khép lại một ngày thi đấu ấn tượng của Karate Việt Nam. Trước đó, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã lần lượt vượt qua các đối thủ để giành quyền vào chung kết. Đáng chú ý, ở trận bán kết, bộ 3 Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 5-0, tạo đà thuận lợi trước cuộc tranh tài quyết định.

Ba tuyển thủ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm chuẩn bị thực hiện bài thi đấu của nội dung Kata đồng đội nữ. Ảnh: TTXVN phát.

Với Ngọc Nhi, tấm HCV đồng đội đến chỉ một ngày sau khi nữ võ sĩ giành HCĐ nội dung kata cá nhân. Thành tích này giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Karate Việt Nam tại ASIAD 2026.

Kata đồng đội là nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, từ kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh đến khả năng đồng bộ trong từng động tác. Khác với kumite, các võ sĩ không trực tiếp đối kháng mà trình diễn bài quyền trước hội đồng trọng tài. Vì vậy, sự chính xác và đồng đều trong toàn bộ bài thi có ý nghĩa quyết định.

Tấm HCV của bộ 3 Ngọc Nhi - Thu Uyên - Ngọc Trâm cũng có ý nghĩa đặc biệt với Đoàn Thể thao Việt Nam khi giúp đoàn giành HCV đầu tiên tại ASIAD 2026. Trước đó, Việt Nam đã giành 3 HCĐ tại Đại hội, gồm HCĐ Teqball đôi nam nữ của Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi, HCĐ Kata cá nhân nữ của Bùi Ngọc Nhi và HCĐ Kumite nữ hạng dưới 68kg của Nguyễn Thị Diệu Ly.