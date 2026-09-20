ASIAD 2026: Karate mang về huy chương cho Thể thao Việt Nam

Ngọc Nhi nhận thưởng nóng sau khi giành HCĐ ASIAD 2026. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Trong trận tranh HCĐ diễn ra sáng 20/9 tại Nhà thi đấu Toyohashi, Ngọc Nhi thi đấu bản lĩnh, vượt qua võ sĩ Leong Wai Yee Shannon của Singapore với tỷ số 4-1. Kết quả này giúp nữ võ sĩ Việt Nam giành tấm HCĐ thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời mang về huy chương đầu tiên cho Karate Việt Nam tại đại hội năm nay.

Hành trình của Ngọc Nhi đến với tấm huy chương cũng khá đặc biệt. Ở trận đấu đầu tiên của nội dung Kata cá nhân nữ, nữ võ sĩ Việt Nam để thua 0-5 trước Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản. Sau đó, Ngọc Nhi bước vào nhánh thua và lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ của Hàn Quốc và Singapore để giành quyền tranh HCĐ.

Trước khi Ngọc Nhi bước lên bục nhận huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm HCĐ đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026.

Ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball, bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại cặp VĐV Ấn Độ với tỷ số 2-0, lần lượt 12-9 và 12-6, trong trận tranh HCĐ sáng 20/9. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2026 và cũng là HCĐ lịch sử của Teqball Việt Nam ở lần đầu môn thể thao này được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại một kỳ ASIAD.

Teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, sử dụng chiếc bàn cong đặc trưng. Người chơi phải kiểm soát bóng bằng nhiều bộ phận trên cơ thể, đồng thời phối hợp kỹ thuật, phản xạ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp.

Sau thành công của Minh Tân và Gia Nghi, Teqball tiếp tục đem đến một cơ hội tranh huy chương khác cho Việt Nam trong sáng 20/9 khi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thi đấu trận tranh HCĐ nội dung đôi nam với cặp VĐV Iraq.

Như vậy, chỉ trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ, đều đến từ những môn thể thao có dấu ấn đáng chú ý tại ASIAD 2026. Teqball lần đầu xuất hiện trong chương trình tranh huy chương chính thức của ASIAD, trong khi karate tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các môn võ thuật có khả năng cạnh tranh thành tích cho Việt Nam.