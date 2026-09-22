ASIAD 2026: Karate mang Huy chương Vàng đầu tiên về cho Việt Nam

Tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước vào chung kết với đội tuyển Iran, đối thủ đã lần lượt vượt qua Thái Lan và Philippines với cùng tỷ số 5-0 ở tứ kết và bán kết.

Trước sức ép từ đối thủ, ba võ sĩ Việt Nam lựa chọn bài quyền Tomari Bassai, thể hiện sự đồng đều, mạnh mẽ và chính xác trong từng động tác. Điểm nhấn của phần thi là bài bunkai - nội dung mô phỏng việc ứng dụng các kỹ thuật kata vào tình huống đối kháng.

Karate Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài, lần lượt 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm. Qua đó, các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, bước lên bục cao nhất.

Trước đó, trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua Nepal 5-0 ở tứ kết và Đài Bắc Trung Hoa 5-0 tại bán kết. Như vậy, cả ba trận đấu của các võ sĩ Việt Nam tại nội dung kata đồng đội nữ đều kết thúc với tỷ số 5-0.

Chiến thắng tại ASIAD 20 giúp Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ba năm trước, Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đăng quang ở nội dung này. Tại kỳ Đại hội năm nay, Ngọc Trâm tiếp tục là trụ cột trong đội hình mới, sát cánh cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Với Bùi Ngọc Nhi, đây là tấm huy chương thứ hai tại ASIAD 20. Trước đó, nữ võ sĩ giành HCĐ kata cá nhân nữ ngày 20/9.

Ngay sau khi đoạt HCV, Ngọc Trâm đã được Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân thưởng nóng 50 triệu đồng và Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: Bùi Lượng

Đáng chú ý, tấm HCV của karate cũng giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát vàng tại ASIAD 20, sau những ngày thi đấu có nhiều huy chương nhưng chưa giành được ngôi cao nhất. Thành tích này đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên của thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Ngay sau chiến thắng, các võ sĩ Việt Nam nhận thưởng nóng. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội cho đội tuyển. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm.

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