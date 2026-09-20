ASIAD 2026: Indonesia tái đấu Việt Nam sau màn ngược dòng đáng nhớ

Sau khi dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia sẽ gặp Việt Nam trong trận đầu tiên của loạt phân hạng từ 5 đến 8. (Nguồn: Bongdaplus)

Trong trận Tứ kết ASIAD 2026 ngày 20/9, Indonesia đối đầu Thái Lan, đội vừa vô địch châu Á và chưa để thua set nào tại Đại hội. Indonesia nhập cuộc không tốt và để thua 10-25 ở set đầu.

Sang set hai, Indonesia bất ngờ tạo được thế trận thuận lợi khi dẫn Thái Lan tới 19-6. Tuy nhiên, đội bóng “Xứ vạn đảo” không thể bảo toàn lợi thế. Thái Lan từng bước thu hẹp cách biệt, cứu set point và giành chiến thắng 29-27 sau những màn giằng co quyết liệt. Indonesia tiếp tục nỗ lực ở set ba nhưng Thái Lan kiểm soát thế trận và thắng 25-16, qua đó hoàn tất chiến thắng 3-0 để giành quyền vào Bán kết.

Thất bại này đưa Indonesia xuống nhóm tranh hạng 5 đến 8. Đối thủ của đội bóng “Xứ vạn đảo” là Việt Nam, đội cũng không thể vượt qua Tứ kết sau khi để thua Trung Quốc.

Indonesia có lý do để chờ đợi cuộc đối đầu với Việt Nam khi hai đội vừa tạo nên một trận đấu kịch tính tại SEA V Cup 2026. Ngày 7/8 tại Chiang Mai (Thái Lan), Việt Nam khởi đầu thuận lợi và thắng Indonesia trong hai set đầu với các tỷ số 25-20 và 25-18. Indonesia đứng trước nguy cơ nhận thất bại sau khi bị dẫn 0-2.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Marcos Sugiyama đã thay đổi cục diện từ set ba. Indonesia thắng liên tiếp ba set còn lại với các tỷ số 25-22, 25-20 và 15-9, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Chiến thắng này được truyền thông Indonesia chú ý bởi đội tuyển nữ nước này đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai set. Đây cũng là kết quả đáng nhớ trước lần tái đấu với Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tuy nhiên, cuộc gặp ngày 21/9 sẽ diễn ra trong bối cảnh khác. Hai đội đều không còn cơ hội tranh huy chương. Mục tiêu trước mắt của Indonesia và Việt Nam là giành chiến thắng ở trận phân hạng để tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ 5.

Đối với Indonesia, trận đấu cũng là cơ hội để tiếp tục duy trì kết quả tích cực trước Việt Nam sau chiến thắng tại SEA V Cup.

Trong khi đó, Việt Nam sẽ hướng tới việc thay đổi kết quả ở lần tái đấu này. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 11h ngày 21/9, thuộc loạt trận phân hạng 5-8 môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026.

(theo TTXVN)