ASIAD 2026: Huy Hoàng, Mỹ Tiên giúp bơi Việt Nam vào chung kết 2 nội dung

Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội góp mặt ở chung kết 4x200m tự do nam, trong khi Võ Thị Mỹ Tiên cũng giành suất tranh huy chương ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Huy Hoàng giúp đội bơi tiếp sức Việt Nam xếp tư tại vòng loại, giành quyền vào vòng tranh huy chương. Ảnh: Tam Ninh

Ở nội dung 4x200m tự do nam, bộ tứ Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc hoàn thành lượt bơi vòng loại với thành tích 7 phút 21 giây 62.

Đội tiếp sức Việt Nam về nhì ở lượt bơi đầu tiên và sau khi các lượt đấu kết thúc, đứng thứ tư chung cuộc, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra trong chiều 21.9.

Việc lọt vào chung kết là tín hiệu đáng khích lệ đối với bơi Việt Nam, bởi nội dung tiếp sức đòi hỏi sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên và khả năng duy trì tốc độ trong suốt 800m.

Đội tiếp sức Việt Nam xếp thứ hai tại lượt bơi thứ nhất nội dung 4x200m tự do nam

Với Huy Hoàng và Hưng Nguyên là những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội Việt Nam có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tốt hơn ở cuộc đua tranh huy chương.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên cũng thể hiện sự ổn định. Kình ngư sinh năm 2005 hoàn thành phần thi vòng loại với thời gian 2 phút 17 giây 30, xếp thứ sáu ở lượt bơi của mình. Sau 3 lượt, Mỹ Tiên đứng thứ tám chung cuộc, vừa đủ điều kiện góp mặt ở chung kết.

Mỹ Tiên xếp thứ sáu ở lượt bơi của mình và xếp hạng tám chung cuộc tại vòng loại

Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo dù tạo dấu ấn bằng thành tích 1 phút 00 giây 85 ở vòng loại 100m ếch nam nhưng chỉ xếp thứ 11, kém vị trí cuối cùng vào chung kết 0,06 giây. Thành tích này vẫn đáng ghi nhận khi giúp anh phá kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập.

Như vậy, bơi Việt Nam có hai đại diện góp mặt ở các cuộc tranh tài chung kết trong ngày 21.9. Đây cũng là cơ hội để các kình ngư Việt Nam tiếp tục cải thiện thành tích khi bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ở sân chơi châu lục.