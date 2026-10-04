ASIAD 2026 hôm nay 4/10: Lịch thi đấu ngày cuối và bảng tổng sắp huy chương mới nhất

Sau hơn hai tuần tranh tài tại Aichi-Nagoya và nhiều địa điểm khác của Nhật Bản, ASIAD 20 chỉ còn hai nội dung huy chương cuối cùng trong ngày 4/10. Đoàn Thể thao Việt Nam không còn VĐV thi đấu, vì vậy thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ đã được chốt trước lễ bế mạc.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 4/10

Ngày cuối của đại hội có chương trình rất gọn. Sau khi hàng loạt môn kết thúc trong ngày 3/10, cưỡi ngựa là môn duy nhất còn tranh huy chương.

Ban tổ chức đã điều chỉnh thời điểm bắt đầu phiên cưỡi ngựa ngày 4/10 từ 12h00 xuống 11h00 theo giờ Nhật Bản, tương đương 9h00 giờ Việt Nam. Trong lịch thi đấu chi tiết, hai chung kết cá nhân hạng A và B được bố trí trong phiên cuối ngày.

Hai bộ HCV cuối cùng quyết định bảng tổng sắp chung cuộc

Hai nội dung nhảy rào cá nhân là những bộ huy chương cuối cùng của ASIAD 20.

Điều đó có nghĩa bảng tổng sắp đang được ghi nhận sau ngày 3/10 vẫn chưa phải phiên bản chung cuộc tuyệt đối. Sau khi hai chung kết cưỡi ngựa khép lại, bảng huy chương ASIAD 2026 mới chính thức được khóa sổ.

Tuy nhiên, hai HCV còn lại không thể làm thay đổi ba vị trí dẫn đầu khi khoảng cách giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã quá lớn.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến khi toàn bộ chương trình ngày 3/10 kết thúc, Trung Quốc dẫn đầu với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 HCV, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV.

Trung Quốc gần như chốt ngôi nhất toàn đoàn

Khoảng cách giữa Trung Quốc và Nhật Bản lên tới 86 HCV trước ngày cuối.

Với chỉ hai bộ HCV còn lại, vị trí dẫn đầu của Trung Quốc đã không thể bị đe dọa. Đoàn thể thao đông dân nhất châu Á một lần nữa cho thấy chiều sâu lực lượng rất lớn khi giành huy chương ở hàng loạt nhóm môn khác nhau.

Nhật Bản cũng chắc chắn đứng thứ hai, còn Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba. Cuộc đua thực tế trong ngày cuối chỉ có khả năng tạo ra những dịch chuyển nhỏ ở các vị trí thấp hơn nếu những đoàn đang cạnh tranh sát nhau giành huy chương cưỡi ngựa.

Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 với 25 huy chương

Đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc phần tranh tài từ ngày 3/10. Ngày 4/10, Việt Nam không có VĐV tham dự môn cưỡi ngựa nên thành tích tại đại hội không còn thay đổi.

Thành tích cuối cùng của Việt Nam:

Ba HCV của Việt Nam đến từ kata đồng đội nữ karate và hai nội dung của cầu mây nữ. Đáng chú ý, cầu mây trở thành môn đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn với hai chức vô địch.

Việt Nam tạm đứng thứ 19 toàn đoàn ở thời điểm trước khi hai bộ huy chương cuối cùng được trao.

Việt Nam không đạt mục tiêu HCV

Trước khi lên đường, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 4-6 HCV và hướng tới Top 20.

Kết quả 3 HCV giúp đoàn có khả năng hoàn thành mục tiêu về thứ hạng nhưng chưa đạt chỉ tiêu tối thiểu về số HCV.

Điểm sáng là Việt Nam có huy chương ở nhiều môn khác nhau, trong đó cầu mây, karate tiếp tục giữ vai trò chủ lực, còn esports lần đầu mang về huy chương tại một kỳ ASIAD.

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Trong nhóm các đoàn Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục cho thấy vị thế vượt trội khi đang đứng thứ 7 toàn đoàn với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ.

Việt Nam đứng sau Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia ở khu vực Đông Nam Á trong bảng cập nhật cuối ngày 3/10.

Khoảng cách này tiếp tục phản ánh bài toán của thể thao Việt Nam: số lượng huy chương không quá thấp, nhưng tỷ lệ chuyển hóa các cơ hội chung kết thành HCV còn hạn chế.

Bóng đá nam, nữ đã hoàn tất trước ngày bế mạc

Hai môn bóng đá đều đã xác định nhà vô địch trước ngày cuối.

Ở bóng đá nam, Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết ngày 3/10 để bảo vệ thành công HCV. Trung Quốc giành HCĐ sau khi vượt Uzbekistan trên chấm luân lưu.

Bóng đá nữ kết thúc sớm hơn một ngày. Nhật Bản hòa Triều Tiên 2-2 trước khi thắng 5-3 ở loạt luân lưu để giành HCV, còn Hàn Quốc vượt Trung Quốc 1-0 ở trận tranh HCĐ.

16h00: Lễ bế mạc ASIAD 2026

Tâm điểm chiều 4/10 là lễ bế mạc tại Sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho ở Nagoya.

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 18h00 giờ Nhật Bản, tương đương 16h00 giờ Việt Nam. Trước đó hai giờ là sân khấu khởi động với nhiều nghệ sĩ và nhóm biểu diễn của nước chủ nhà.

Theo kế hoạch, chương trình chính dự kiến kết thúc khoảng 19h30 giờ Nhật Bản, tức khoảng 17h30 tại Việt Nam.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi các nội dung ASIAD 20 trên hệ thống VTV6, VTV7 và VTVgo. VTV sở hữu quyền phát sóng đại hội tại Việt Nam và có kế hoạch truyền hình trực tiếp lễ bế mạc.

Một kỳ ASIAD kéo dài 16 ngày chính thức khép lại

ASIAD 20 chính thức diễn ra từ 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, dù một số môn phải thi đấu trước lễ khai mạc để bảo đảm lịch.

Đại hội có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 11.000 VĐV, 43 môn với 469 nội dung tranh huy chương.

Sau hai chung kết cưỡi ngựa sáng 4/10, bảng tổng sắp cuối cùng sẽ được xác định. Lễ bế mạc chiều cùng ngày chính thức khép lại kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á trên đất Nhật Bản.