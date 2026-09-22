ASIAD 2026: Đồng đội nữ môn Karate giành huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam

Ngày 22/9, tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026) diễn ra tại Nhật Bản, bộ ba võ sỹ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm sau khi thắng đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết, giành huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate.

Đây là tấm huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026./.