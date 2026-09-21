ASIAD 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan, thẳng tiến vào tứ kết

Trước trận đấu, cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và thua Nhật Bản 0-8, trong khi Thái Lan lần lượt thất bại 0-8 trước Nhật Bản và 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Hai đội có cùng hiệu số -9, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ đã ghi được 1 bàn thắng.

Cục diện trở nên thuận lợi hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam sau khi Myanmar hòa Bangladesh 0-0 ở trận đấu sớm bảng F. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan để vượt qua Myanmar trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với lợi thế đó, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chủ động tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Thế trận diễn ra khá giằng co trong những phút đầu. Các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Phút 26, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan. Sau đó, Dương Thị Vân cũng có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Thái Lan gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng. Hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam phải làm việc vất vả, nhưng vẫn duy trì sự tập trung. Phút 76, Saowalak Pengngam xâm nhập vòng cấm và vượt qua thủ môn Kim Thanh, song hàng thủ Việt Nam kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Bốn phút sau, Kim Thanh cùng Diễm My tiếp tục phối hợp hóa giải một tình huống nguy hiểm của đối phương. Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Thái Lan liên tục tìm cách gây sức ép, còn Việt Nam tập trung bảo vệ kết quả có lợi. Không bên nào ghi được bàn thắng và trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Một điểm này đủ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước sớm. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại tứ kết sẽ được xác định theo kết quả phân loại các đội sau khi vòng bảng hoàn tất.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc