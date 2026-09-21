ASIAD 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan, thẳng tiến vào tứ kết

Các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hòa Thái Lan 0-0 trong trận đấu cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra tối 21/9 trên sân Nagai, thành phố Osaka (Nhật Bản), qua đó giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước trận đấu, cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai lượt trận. Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và thua Nhật Bản 0-8, trong khi Thái Lan lần lượt thất bại 0-8 trước Nhật Bản và 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Hai đội có cùng hiệu số -9, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ đã ghi được 1 bàn thắng.

Cục diện trở nên thuận lợi hơn cho Đội tuyển nữ Việt Nam sau khi Myanmar hòa Bangladesh 0-0 ở trận đấu sớm bảng F. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan để vượt qua Myanmar trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với lợi thế đó, Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chủ động tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội phản công, trong khi Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng.

Trong 90 phút thi đấu, hai đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không bên nào có thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động kiểm soát khu vực trung tuyến. Bích Thùy và Thanh Nhã có những pha phối hợp khá ăn ý bên hành lang cánh, trong khi Hải Yến thường xuyên lùi xuống hỗ trợ đồng đội.

Tuy nhiên, Đội tuyển nữ Thái Lan cũng nhanh chóng cho thấy khả năng tấn công với tốc độ và thể lực tốt. Phút 22, Jiraporn tung cú sút về phía khung thành Việt Nam nhưng bóng đi không chính xác. Ít phút sau, Kanyanat có pha treo bóng nguy hiểm khiến hàng thủ Việt Nam phải tập trung.

Phút 28, Panittha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc nhưng bóng không đi trúng đích. Đến phút 33, Natcha nhận đường chuyền của Kanyanat rồi dứt điểm, song hàng thủ Việt Nam kịp thời can thiệp.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội đáng chú ý. Phút 20, Hải Yến băng vào vòng cấm và xảy ra va chạm với cầu thủ Thái Lan, nhưng trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền. Phút 42, Dương Thị Vân có cú sút sau tình huống phạt góc không thành công, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 47, Jiraporn thử sức bằng cú sút xa nhưng thủ môn Kim Thanh chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng.

Ngay sau đó, Kim Thanh tiếp tục có tình huống bắt bóng sau pha đá phạt của Thái Lan. Nữ thủ môn Việt Nam còn bị đau sau pha va chạm với Saowalak và phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc.

Phút 51, Việt Nam một phen thót tim khi cú sút của cầu thủ Thái Lan đưa bóng chạm Thanh Nhã, suýt dẫn tới tình huống phản lưới nhà.

Thái Lan tiếp tục khai thác hai biên bằng những pha xuống bóng tốc độ. Phút 66, Chatchawan Rotthong có pha dứt điểm khiến hàng thủ Việt Nam giật mình. Đến phút 84, Pluemjai Sonthisawat tung cú sút xa đưa bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

Phút 61, Việt Nam có tình huống tấn công đáng chú ý nhất. Dương Thị Vân mở bóng để Nguyễn Thị Hoa cắt đường chuyền của đối phương rồi đưa bóng cho Hải Yến. Tuy nhiên, thủ môn Thái Lan đã kịp thời bắt gọn bóng.

Phút 87, Bích Thùy tiếp tục có cơ hội khi bật cao đánh đầu, nhưng cú dứt điểm khá nhẹ và đi đúng vị trí thủ môn Thái Lan.

Những phút cuối, Việt Nam chủ động duy trì sự chắc chắn để bảo vệ tỷ số 0-0. Thái Lan vẫn gây sức ép nhưng không thể tạo ra bàn thắng.

Một điểm này đủ giúp Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước sớm. Đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam tại tứ kết sẽ được xác định theo kết quả phân loại các đội sau khi vòng bảng hoàn tất./.