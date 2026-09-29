ASIAD 2026: Điền kinh Việt Nam không thể giành huy chương tiếp sức 4x400m

Ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ, đội Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai thi đấu ở đường chạy số 9.

Nguyễn Thị Hằng (thứ ba) cùng các đồng đội thi đấu nỗ lực

Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu ấn tượng khi hoàn thành lượt chạy đầu tiên ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đến lượt Quách Thị Lan, đội Việt Nam bị đẩy xuống thứ sáu.

Nguyễn Thị Hằng nỗ lực bứt lên, đưa đội trở lại vị trí thứ tư trước khi Nguyễn Thị Ngọc duy trì thứ hạng này trong phần lớn lượt chạy cuối.

Dù vậy, ở 100m cuối, Nguyễn Thị Ngọc bị VĐV Nhật Bản vượt qua. Đội Việt Nam cán đích thứ năm với thành tích 3 phút 32 giây 28.

Ở chung kết 4x400m nam, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn xuất phát ở đường chạy số 8.

Các chân chạy Việt Nam không có được thành tích tốt ở nội dung tiếp sức 4x400m nam

Các chân chạy Việt Nam bị bỏ lại khá xa ngay từ những lượt đầu và cán đích cuối cùng với thời gian 3 phút 35 giây 71.

Tại chung kết nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo lần lượt vượt qua các mức xà 1,65m, 1,75m và 1,80m. Tuy nhiên, cô không thể chinh phục mức 1,84m sau 3 lần thử.

Thành tích 1,80m giúp Thảo xếp thứ sáu chung cuộc, đồng thời là thông số tốt nhất của cô trong năm 2026.

Khép lại ASIAD 2026, điền kinh Việt Nam giành 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, qua đó hoàn thành hành trình thi đấu tại Đại hội.