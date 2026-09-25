ASIAD 2026: Canoeing Việt Nam lập cột mốc lịch sử

Hai vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương. (Ảnh: Thể thao Việt Nam)

Sáng 25/9, đoàn Thể thao Việt Nam đón tấm huy chương đặc biệt khi hai vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành huy chương Đồng nội dung Kayak đôi nữ 500m, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên của Canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.

Cùng thời điểm, môn Bơi tiếp tục tạo dấu ấn khi 4 “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Phạm Thanh Bảo và Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết.

Ở chung kết Kayak đôi nữ 500m, hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương về đích với thành tích 1 phút 57 giây 255, giành huy chương Đồng. huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về cặp vận động viên Trung Quốc Sun Mengya và Ma Yanan với thành tích 1 phút 54 giây 700, trong khi huy chương Bạc thuộc về đội Uzbekistan với 1 phút 56 giây 419.

Tấm huy chương Đồng này đánh dấu cột mốc mới của Canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời bổ sung thêm một huy chương vào thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trên “đường đua xanh”, hai “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng vượt qua vòng loại 400m tự do nam. Huy Hoàng về thứ ba ở lượt bơi thứ hai với thành tích 3 phút 50 giây 65, chỉ kém người dẫn đầu Ilya Sibirtsev (Uzbekistan) 0,33 giây và vận động viên Nhật Bản 0,07 giây.

Trần Văn Nguyễn Quốc cán đích thứ tư với thành tích 3 phút 51 giây 88. Sau khi các lượt bơi còn lại kết thúc, thành tích của hai vận động viên Việt Nam đủ để đưa cả hai vào chung kết. Với Huy Hoàng, cuộc đua chiều 25/9 là dịp để anh tiếp tục hướng tới tấm huy chương ASIAD thứ 5 trong sự nghiệp. Trong khi đó, Nguyễn Quốc, mới 18 tuổi, lần đầu góp mặt ở chung kết nội dung 400m tự do tại một kỳ ASIAD.

Phạm Thanh Bảo cũng giành quyền vào chung kết 50m nam bơi ếch với thành tích 27 giây 72, xếp thứ 8 vòng loại. Ở nội dung 200m nam bơi bướm, Dương Văn Hoàng Quy đạt 2 phút 01 giây 83, đứng thứ 9 và giành suất vào chung kết. Người đồng đội của anh là Nguyễn Quang Thuấn về thứ 14 với thành tích 2 phút 03 giây 30, theo đó không thể đi tiếp.

Trần Hưng Nguyên xếp thứ 12 vòng loại 200m nam bơi ngửa, trong khi Nguyễn Thúy Hiền đứng thứ 14 ở nội dung 50m nữ bơi bướm, cùng không giành quyền vào chung kết.

Như vậy, sau các nội dung vòng loại buổi sáng, Bơi Việt Nam có 4 vận động viên góp mặt ở các cuộc đua chung kết chiều muộn 25/9. Với việc Huy Hoàng, Nguyễn Quốc, Thanh Bảo và Hoàng Quy cùng giành suất vào chung kết, Bơi tiếp tục là một trong những môn thi đấu đáng chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại đại hội năm nay.

Ở môn Bắn súng, hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đạt 578 điểm (15x), xếp thứ 6 vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam - nữ và không giành quyền vào chung kết. Bốn cặp xạ thủ đứng đầu giành vé tranh huy chương gồm Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Indonesia.

Sau phần thi, HLV trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường cho biết Trịnh Thu Vinh vẫn duy trì được sự ổn định, trong khi Phạm Quang Huy có phần căng cứng, thể hiện qua điểm số.

Theo ông, sau tấm huy chương Vàng ASIAD trước đó, Quang Huy chịu áp lực khá lớn và cần rút kinh nghiệm để tìm cách tự giải tỏa sức ép. Ban huấn luyện cũng sẽ họp bàn lại về kỹ thuật nhằm hỗ trợ vận động viên vượt qua áp lực thi đấu.

Về phần mình, Phạm Quang Huy thừa nhận tâm lý căng thẳng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn. Anh chia sẻ: “Nếu nói không run sẽ là nói dối. Chắc chắn đi thi đấu tâm lý sẽ căng thẳng, có thắng có thua và mình phải chấp nhận kết quả. Bài học lớn nhất từ cuộc thi sáng nay là sự điềm tĩnh, đôi lúc mình bắn những loạt đạn mà chưa giữ được sự điềm tĩnh.”

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh từng giành huy chương Bạc nội dung đôi nam - nữ 10m súng ngắn hơi tại SEA Games 33 cuối năm 2025. Tuy nhiên, tại ASIAD 2026, hai xạ thủ không thể góp mặt ở cuộc đua huy chương.

Tại môn Cầu lông, Nguyễn Hải Đăng có khởi đầu thuận lợi ở nội dung đơn nam khi đánh bại Sayed Adnan của Bahrain với tỷ số 2-0 (21-8, 21-8). Ở vòng tiếp theo, tay vợt Việt Nam sẽ gặp Odilzhon của Tajikistan.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh được vào thẳng vòng hai và sẽ gặp Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia. Trong khi đó, cặp Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh vượt qua Pui Chi Chon/Pui Chi Wa của Macau (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 để giành quyền vào vòng 16 đôi nam - nữ.

Khép lại buổi thi đấu sáng 25/9, tấm huy chương Đồng của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã tạo dấu mốc lịch sử cho canoeing Việt Nam, trong khi Bơi đóng góp 4 suất vào chung kết.

Cùng với những kết quả tích cực ở Cầu lông, các diễn biến trên tạo điểm nhấn đáng chú ý cho buổi thi đấu sáng, trước khi đoàn Thể thao Việt Nam bước vào loạt cuộc tranh tài quyết định trong chiều và tối 25/9./.