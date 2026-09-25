ASIAD 2026: 110 phút quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Trung Quốc

Trong 110 phút thi đấu, các cô gái Việt Nam đã chiến đấu bằng tất cả ý chí, bản lĩnh và khát vọng, chỉ chịu khuất phục trước khoảnh khắc xuất thần của đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường trước đội tuyển nữ Trung Quốc.

110 phút kiên cường

Trước một đội tuyển nữ Trung Quốc vượt trội về thể hình, thể lực và chất lượng đội hình, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khâm phục. Bằng sự kỷ luật, bền bỉ và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội tuyển nữ Việt Nam khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Hàng thủ duy trì cự ly hợp lý, bọc lót hiệu quả và hạn chế khoảng trống để Trung Quốc khai thác. Ngay cả khi phải chịu sức ép liên tục trong những phút cuối hai hiệp chính và hiệp phụ, các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, không đánh mất cấu trúc đội hình.

Kim Thanh chính là một trong những người hùng của trận đấu. Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam liên tục thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, từ tình huống đánh đầu cận thành ở phút thứ 7 đến những pha cản phá liên tiếp trong hiệp hai và hiệp phụ. Đặc biệt, ở phút 96, Kim Thanh hai lần liên tiếp từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Phía trước cô, đội trưởng Diễm My chỉ huy hàng phòng ngự chắc chắn, liên tục có những pha cắt bóng và phán đoán chính xác. Dù phải rời sân vì chấn thương ở phút 73, Diễm My đã để lại dấu ấn đậm nét. Vạn Sự, Thanh Nhã, Dương Thị Vân và các đồng đội cũng xứng đáng được biểu dương bởi tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Thủ môn Kim Thanh liên tục có những pha cản phá xuất sắc.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ biết phòng ngự. Những pha phản công của Vạn Sự và Vũ Thị Hoa đủ sức khiến hàng thủ đội tuyển nữ Trung Quốc phải dè chừng. Phút 106, Vũ Thị Hoa căng ngang để Vạn Sự băng vào dứt điểm, nhưng thủ môn đối phương kịp thời hóa giải.

Bàn thắng của Wang Shang ở phút 110, với cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng dội mép trong cột dọc vào lưới, đã khép lại hy vọng tạo nên bất ngờ. Nhưng việc đứng vững suốt 110 phút trước đối thủ hàng đầu châu lục đã là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam.

Cái kết đẹp cho hành trình ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể giành vé vào bán kết ASIAD 2026, nhưng cách thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia tay giải đấu mang đến nhiều niềm tin cho tương lai.

Điều đáng quý nhất không nằm ở tỷ số 0-1, mà ở cách các cô gái Việt Nam đứng vững trước sức ép của một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Khoảng cách về thể hình, thể lực và kinh nghiệm không còn là rào cản không thể vượt qua. Đội tuyển đã cho thấy khả năng tranh chấp, duy trì cường độ thi đấu và tổ chức chiến thuật ngày càng tiến bộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại một hành trình đáng nhớ.

Trận đấu cũng là minh chứng cho giá trị của tinh thần tập thể. Khi Diễm My chấn thương phải rời sân, các cầu thủ còn lại vẫn chiến đấu, bọc lót và hỗ trợ nhau. Khi thể lực suy giảm sau hơn 100 phút, Kim Thanh, Vạn Sự, Thanh Nhã và các đồng đội vẫn không từ bỏ hy vọng.

ASIAD 2026 khép lại với nỗi tiếc nuối, nhưng cũng là một dấu mốc đáng nhớ đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Những gì đội tuyển thể hiện trước Trung Quốc cho thấy thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang đi đúng hướng trong hành trình thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Các cô gái Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Họ không thể tạo nên kỳ tích để giành vé vào bán kết, nhưng đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, để lại hình ảnh đẹp về bản lĩnh, tinh thần và khát vọng của bóng đá nữ Việt Nam.