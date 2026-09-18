ASIAD 20: Xác định đối thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam tại tứ kết

Chiều 18-9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh ngôi nhất bảng D môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 với đội tuyển nữ Hàn Quốc. Trước đó, cả 2 đội đều giành 2 chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc).

Set 1 diễn ra giằng co khi đội tuyển nữ Việt Nam liên tục bám đuổi Hàn Quốc và có thời điểm vượt lên dẫn 21-19. Ánh Thảo cùng Thanh Thúy ghi nhiều điểm quan trọng, trong khi hàng chắn cũng giúp đội tuyển duy trì thế cân bằng.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ chững lại với những lỗi bước một và các pha tấn công thiếu chính xác. Đội tuyển nữ Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội, ghi liền 6 điểm để đảo ngược cục diện. Quỳnh Hương và Thanh Thúy không thể dứt điểm thành công ở những pha cuối, khiến đội nhà thua set đầu 21-25 đầy tiếc nuối.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam (áo trắng) thi đấu đầy nỗ lực trước Hàn Quốc. Ảnh: HIỂN TRẦN

Set 2 tiếp tục chứng kiến thế trận giằng co khi đội tuyển nữ Việt Nam bám đuổi quyết liệt dù Hàn Quốc sớm tạo khoảng cách. Bích Thủy chơi nổi bật ở những pha đánh nhanh giữa lưới, trong khi Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ có nhiều tình huống chắn bóng hiệu quả.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng gỡ hòa 17-17, sau đó san bằng tỷ số về 20-20. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển nữ Việt Nam lại chững lại trước những quả phát bóng khó của Kim Da-in. Quỳnh Hương nỗ lực cắt chuỗi điểm, nhưng Kim Thoa phát bóng không qua lưới ở điểm cuối, khiến đội tuyển nữ Việt Nam thua 21-25.

Set 3 chứng kiến màn vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi có thời điểm bị Hàn Quốc dẫn 6-11, Thanh Thúy cùng các đồng đội kiên trì bám đuổi và san bằng tỷ số 13-13. Càng về cuối set, đội tuyển nữ Việt Nam càng chơi hưng phấn, trong đó, Thanh Thúy ghi điểm quan trọng giúp đội lần đầu vượt lên 17-16.

Đà tâm lý tiếp tục được duy trì khi đội tuyển nữ Việt Nam nới cách biệt lên 20-17, buộc đội tuyển nữ Hàn Quốc phải sử dụng quyền kiểm tra công nghệ VAR. Khả năng phòng thủ, bước một và dứt điểm được cải thiện rõ rệt, giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tạo thế trận tích cực hơn hẳn 2 set đầu, qua đó thắng kịch tính 28-26, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Thi đấu quyết tâm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng set 3. Ảnh: HIỂN TRẦN

Set 4 khởi đầu giằng co khi đội tuyển nữ Việt Nam liên tục bám sát Hàn Quốc ở những điểm đầu. Thanh Thúy và Trà My giúp đội tuyển duy trì thế rượt đuổi, nhưng Hàn Quốc dần tạo khoảng cách nhờ khả năng phát bóng gây sức ép và những pha tấn công hiệu quả của Kang So-hwi. Đội tuyển nữ Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 18-22 nhưng không thể đảo ngược tình thế. Đội bóng xứ kim chi ghi 3 điểm cuối để thắng 25-18, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 và giành ngôi đầu bảng D.

Với ngôi nhì bảng D, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội nhất bảng B là đội tuyển nữ Trung Quốc tại tứ kết. Trận đấu này diễn ra ngày 20-9.