ASIAD 20: Wushu Việt Nam giành huy chương đầu tiên

Ngày 23-9, tại Nhật Bản, các vận động viên tranh tài môn wushu ở nội dung kiếm thuật - thương thuật.

Theo thể thức, mỗi vận động viên thi tài riêng từng nội dung kiếm thuật và thương thuật, tính tổng điểm cả hai nội dung để xếp hạng chung cuộc.

Dương Thúy Vi với bài thi thương thuật.

Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi thương thuật với thành tích 9.710 điểm. Trước đó, nữ võ sĩ này giành 9.703 điểm ở nội dung kiếm thuật. Chung cuộc, với tổng điểm 19.413, Thúy Vi giành HCĐ.

Giành huy chương vàng là vận động viên Yao Yang (Trung Quốc) với 19.546 điểm; huy chương bạc thuộc về võ sĩ Nhật Bản Kida Nanoha (19.446 điểm).

Kết quả chung cuộc của các võ sĩ ở nội dung kiếm thuật - thương thuật.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 20. Ở nội dung tán thủ, Việt Nam có 4 võ sĩ tranh tài ở vòng bán kết vào hôm nay (23-9), gồm: Hứa Văn Đoàn (60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam), Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Đinh Văn Tâm (56kg nam).

Chung kết thể dục dụng cụ nội dung đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam giành được 214,428 điểm. Sau khi thực hiện các bài thi thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép và xà đơn, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 7/8 trong tổng số các đội tranh tài.

Chung kết nội dung 10m súng ngắn nữ môn bắn súng, Nguyễn Thùy Trang đứng hạng 6. Đáng tiếc khi đây là nội dung thế mạnh của đội tuyển bắn súng Việt Nam, nhưng niềm hy vọng số 1 là Trịnh Thu Vinh không thể góp mặt ở chung kết. Dù sao, các xạ thủ cũng giành được HCĐ ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn nữ.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 15 giờ 30 phút hôm nay, giờ Việt Nam (ngày 23-9). Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCV, 5 HCĐ, hiện xếp thứ 20. Nguồn: aichi-nagoya2026.org