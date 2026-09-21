ASIAD 20: Võ sĩ karate Khuất Hải Nam 'lỡ hẹn' với tấm HCĐ

Hải Nam khởi đầu hành trình tại vòng 16 với cuộc đối đầu võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Yugo Kozaki. Dù thi đấu nỗ lực, võ sĩ Việt Nam để thua sát nút 2-3, qua đó phải chuyển xuống nhánh tranh HCĐ.

Kết quả trận tranh HCĐ nội dung kumite nam hạng dưới 67kg

Không bỏ cuộc, Hải Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần khi đánh bại Mohammed Ayed Alassiri của Saudi Arabia với tỷ số 7-3, giành quyền vào trận tranh hạng ba.

Tuy nhiên, trước đối thủ Shih Cheng-chung của Đài Bắc Trung Hoa, võ sĩ sinh năm 2001 không thể duy trì thế trận như mong muốn.

Hải Nam liên tục bị dẫn điểm và không tìm được phương án hóa giải những đòn tấn công của đối thủ. Chung cuộc, anh nhận thất bại 3-9, qua đó lỡ cơ hội giành tấm HCĐ trong lần đầu tham dự đấu trường ASIAD.

Hải Nam (phải) không thể giành tấm huy chương tại đấu trường châu lục. Ảnh: Tam Ninh

Kết quả này phần nào cho thấy sự khác biệt giữa sân chơi khu vực và châu lục. Tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan, Hải Nam từng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Chanchang 6-1 trong trận chung kết hạng 67kg.

Chiến thắng giúp võ sĩ quê Hà Nội giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games, đồng thời mang về tấm HCV kumite nam đầu tiên cho karate Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương tại ASIAD 2026, hành trình của Hải Nam vẫn mang nhiều giá trị chuyên môn.

Những trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục sẽ giúp Hải Nam tích lũy kinh nghiệm, nhận diện những điểm cần cải thiện và tiếp tục hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.