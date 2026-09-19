ASIAD 20: Vận động viên Việt Nam sẵn sàng tranh tài với khát vọng cao nhất

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển đã ổn định, tình hình sức khỏe của các vận động viên được bảo đảm. Đoàn chủ động triển khai các phương án hỗ trợ các đội tuyển có điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng hỏi thăm, động viên đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TAM NINH

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại ASIAD 20 là địa điểm ăn, ở của các đoàn được bố trí phân tán tại nhiều khu vực khác nhau, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này khiến công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ các đội tuyển gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định, đoàn đã xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành được thông suốt, kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong mọi tình huống.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, các vận động viên Việt Nam đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng thi đấu với nỗ lực và khát vọng cao nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 20.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, tỉnh Aichi là một trong những địa phương có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc đông nhất tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích và hình ảnh của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn góp phần tạo sự tự hào, khích lệ tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Mong rằng các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực, nỗ lực hết mình, qua đó hướng tới một kỳ ASIAD thành công.

Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam cùng các đại biểu trước giờ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, động viên các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như: Bắn súng, điền kinh, cầu mây; lưu ý toàn đoàn tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, tính toán điểm rơi phong độ, phương pháp thi đấu phù hợp cho từng vận động viên.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong việc hỗ trợ sát sao, giúp vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu. Ông nhấn mạnh quyết tâm của toàn đoàn khi bước vào ASIAD 20 là nỗ lực thi đấu, phấn đấu giành thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh kết quả chuyên môn, mỗi thành viên đoàn thể thao Việt Nam cần góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, hình ảnh đẹp của con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam trao tặng đoàn thể thao Việt Nam 100 triệu đồng.