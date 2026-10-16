ASIAD 20 và dấu ấn của những người phụ nữ Việt Nam

Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm "50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic" vào sáng 16.10

Sáng 16.10, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm 50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) và cán bộ quản lý thể thao, cùng nhìn lại hành trình cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong suốt những thập kỷ qua.

Đặc biệt, thành tích của các nữ VĐV tại ASIAD 20 vừa kết thúc ngày 4.10 ở Nhật Bản trở thành điểm nhấn đáng tự hào. Cả 3 tấm HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam đều đến từ các nữ VĐV ở môn karate và cầu mây. Bên cạnh đó, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm cũng để lại dấu ấn với tấm HCB.

Theo cựu danh thủ Lê Thế Thọ, ASIAD 2026 xứng đáng được gọi là kỳ Á vận hội của phụ nữ Việt Nam. Chứng kiến các VĐV thi đấu, đặc biệt là những nữ tuyển thủ, ông không giấu được xúc động trước những nỗ lực và sự hy sinh phía sau mỗi thành tích.

Những câu chuyện tại tọa đàm cho thấy để có được vị thế hôm nay, các thế hệ nữ VĐV Việt Nam đã trải qua một hành trình không ít gian nan.

Ở tuổi 78, cựu kình ngư Vũ Thị Sen, người từng giành HCV 200m ếch và phá kỷ lục tại Đại hội thể thao Ganefo năm 1966, xúc động nhớ lại những năm tháng thi đấu trong điều kiện đất nước còn chiến tranh.

Bà kể, thế hệ của mình bước vào thể thao với tình yêu Tổ quốc và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà luôn ghi nhớ lời Người căn dặn rằng dù giành HCV cũng không được kiêu ngạo.

Em gái bà, cựu kình ngư Vũ Thị Men, nhớ lại những buổi tập bơi trên sông Hồng trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí bị đỉa bám đầy người. Việc thi đấu quốc tế khi ấy rất hạn chế, nhưng niềm đam mê và ý chí cống hiến vẫn giúp các VĐV kiên trì theo đuổi thể thao.

Cựu VĐV, HLV điền kinh Hoàng An cũng nhắc đến thời kỳ các VĐV phải sinh hoạt dưới gầm sân vận động Hàng Đẫy, chịu đựng cái nóng mùa hè và giá rét mùa đông trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn.

Với bà, điều đáng mừng nhất là thế hệ VĐV hôm nay được tập luyện, thi đấu trong hòa bình và có những điều kiện mà lớp người đi trước từng mơ ước.

Không chỉ đối mặt với khó khăn về vật chất, các nữ VĐV còn phải vượt qua định kiến giới. Cựu kỷ lục gia chạy vượt rào Vũ Bích Hường kể từng bị nhận xét về ngoại hình, thậm chí bị nhầm là nam giới vì vóc dáng và làn da rám nắng. Tuy nhiên, những lời đánh giá ấy không khiến bà từ bỏ niềm đam mê và khát vọng cống hiến.

Câu chuyện của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm tiếp tục nối dài tinh thần ấy. Để giành HCB ASIAD 20, nữ võ sĩ đã phải vượt qua những chấn thương, đau đớn thể chất và cả những giai đoạn khó khăn về tinh thần. Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, thành tích của cô vẫn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ.

Huyền thoại bơi lội Việt Nam, bà Vũ Thị Sen xúc động nhớ lại những năm tháng tập luyện gian khó thời chiến

Nhìn lại lịch sử phát triển thể thao, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, nguyên Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, nhấn mạnh phụ nữ từng không được tham gia thi đấu tại Olympic cổ đại. Trải qua nhiều thế kỷ, phụ nữ đã từng bước khẳng định vị thế, đóng góp ngày càng quan trọng cho phong trào Olympic.

Ông dẫn chứng việc bà Kirsty Coventry, cựu VĐV bơi lội Olympic người Zimbabwe, trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Ủy ban Olympic quốc tế như một dấu mốc cho sự phát triển ấy.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, những đóng góp của nữ VĐV, HLV và cán bộ quản lý là một phần không thể thiếu trong thành tựu của thể thao Việt Nam.

Từ góc độ định hướng tương lai, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện phát triển tài năng nữ.

Sau 50 năm hình thành và phát triển của Ủy ban Olympic Việt Nam, những thành tích tại ASIAD 20 không chỉ là dấu ấn về huy chương mà còn cho thấy sức mạnh của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam trên đấu trường thể thao.

Từ những buổi tập giữa thời chiến đến các cuộc tranh tài đỉnh cao hôm nay, tinh thần vượt khó, lòng kiên trì và khát vọng cống hiến vẫn được tiếp nối, trở thành nguồn cảm hứng cho những thế hệ VĐV tương lai.