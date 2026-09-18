ASIAD 20: Uzbekistan vào tứ kết trước ngày chạm trán U23 Việt Nam

Tối 18/9, U23 Uzbekistan có cuộc đọ sức với Kuwait tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20.

Được đánh giá vượt trội nhờ dàn nhân sự chất lượng, U23 Uzbekistan chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với mục tiêu đánh phủ đầu đối thủ.

Các cầu thủ U23 Uzbekistan ăn mừng bàn thắng vào lưới Kuwait (Ảnh: UFA).

Nỗ lực ép sân của đội bóng Trung Á đã sớm mang tới kết quả khi họ chỉ mất 6 phút để tìm được bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, Bakhromov Sardorbek có khoảng trống trước vòng cấm và quyết định tung cú sút ngay, đánh bại thủ môn Shehab Abdulredha.

Có bàn dẫn trước, U23 Uzbekistan càng chơi tự tin và duy trì sức ép lớn trước khung thành đối phương. Trong khi đó, Kuwait chủ động lùi sâu nhưng gặp nhiều khó khăn trước tốc độ luân chuyển bóng của đối thủ.

Phút 9, Tulkumbekov Azizbek thử vận may bằng cú sút xa rất căng, nhưng lần này thủ môn Shehab Abdulredha đã kịp thời phản xạ để cứu thua cho Kuwait.

Không lâu sau, Urinboev Muhammadali thoát xuống đối mặt thủ môn Kuwait nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá hiền và không thể mang về bàn thắng thứ hai cho Uzbekistan.

Những phút sau đó, các cầu thủ U23 Uzbekistan gần như chơi nửa sân và liên tục thực hiện các pha “bắn phá” hướng về phía cầu môn của Kuwait.

Chiều ngược lại, các cầu thủ Kuwait vẫn chơi đầy nỗ lực và sẵn sàng lăn xả để giảm bớt sức ép cho khung thành của Shehab Abdulredha. Trong một số thời điểm, họ cũng có cơ hội để tổ chức phản công, nhưng hầu hết các pha lên bóng của họ đều bị bẻ gãy ngay ở khu vực giữa sân.

Phút 36, U23 Uzbekistan có pha tổ chức tấn công bài bản, Bakhromov Sardorbek xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Shehab Abdulredha, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng không thể ghi thêm bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan vẫn chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu với mục tiêu tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi ở phút 48 khi Fayzullaev Ruziboy phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị tước quyền thi đấu.

U23 Kuwait sớm giành vé vào tứ kết ASIAD 20 (Ảnh: UFA).

Được chơi hơn người, U23 Kuwait lập tức đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ.

Phút 51, Alembailesh Fawwaz có cơ hội rất tốt trong vòng cấm U23 Uzbekistan nhưng lại dứt điểm hụt, bỏ lỡ thời cơ rút ngắn tỷ số.

Chỉ một phút sau, U23 Kuwait tiếp tục khiến khung thành đối phương chao đảo. Từ quả phạt góc, Alsanousi Humoud bật cao đánh đầu, bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn nhưng lại tìm đến cột dọc rồi bật ra.

Thoát thua, U23 Uzbekistan nhanh chóng tổ chức lại đội hình, chủ động chơi chậm, chắc trên sân nhà và giữ cự ly chặt chẽ để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Càng về cuối trận, U23 Kuwait càng tỏ ra nóng vội trong những pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, Uzbekistan dù thiếu người vẫn phòng ngự khá chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Phút 81, Karimov Ollabergan có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm U23 Kuwait nhưng cú dứt điểm của cầu thủ số 19 lại đi vọt xà ngang.

Những phút cuối, U23 Kuwait tiếp tục đẩy đội hình lên cao nhưng không thể tạo ra được khác biệt trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đối thủ. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Uzbekistan.

Với chiến thắng này, Uzbekistan đã có 6 điểm và chắc chắn góp mặt tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20. Tại lượt trận cuối, đại diện Trung Á sẽ chạm trán U23 Việt Nam.

Đội hình xuất phát: U23 Kuwait: Shebab, Al Abdulsalam, Al Enezi, Almatar, Al Mehtab, Al Mutairi, Al Qaisi, Al Sanousi, Al Sharifi, Eisa, Shammouh. U23 UZbekistan: Muratbaev, Bakhromov, Jumaev, Fayullaev, Tulkinbekov, Khamidov, Khayrullaev, Murtazoyev, Rizakulov, Saidnurullaev, Urinboev.