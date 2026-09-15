ASIAD 20: U23 Việt Nam hòa tiếc nuối trước Kuwait

Chiều 15/9, U23 Việt Nam có trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 gặp Kuwait.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

U23 Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Kuwait.

Phút 8, từ quả đá phạt góc khó chịu của Xuân Bắc, Lê Phát bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Ngay sau đó, ngôi sao đang khoác áo CLB Ninh Bình tiếp tục dứt điểm ở cự ly gần và lần này bóng tìm đến xà ngang.

Bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không mất tinh thần. Ngược lại, các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi thanh thoát, thường xuyên tổ chức tấn công ở hai biên và tận dụng những tình huống cố định.

Phút 18, Minh Phúc thực hiện đường chuyền dài sang cánh trái cho Quốc Việt. Tiền đạo U23 Việt Nam khống chế gọn gàng rồi ngoặt bóng vào trong trước khi dứt điểm, nhưng cú sút bị hậu vệ Kuwait truy cản.

Càng chơi, U23 Việt Nam càng cho thấy sự áp đảo với những tình huống hãm thành liên tục. Phút 27, Thanh Nhàn thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm nhanh ở góc hẹp. Bóng vượt qua thủ môn Kuwait nhưng lại dội cột dọc rồi bật ra.

Không lâu sau, Quốc Cường có khoảng trống trước vòng cấm nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam suýt phải trả giá. Phút 41, Talal xử lý kỹ thuật vượt qua sự đeo bám của 3 cái bóng áo đỏ trước khi dứt điểm căng như kẻ chỉ ở cự ly gần, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc cứu thua cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Kuwait chủ động đẩy cao đội hình thay vì lùi sâu như trong 45 phút đầu.

Phút 48, một cầu thủ U23 Kuwait bất ngờ tung cú sút xa với lực rất căng khiến thủ môn Cao Văn Bình phải bay người đẩy bóng qua xà ngang.

U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Kuwait.

Sau tình huống này, các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 53, Thanh Nhàn sút trượt bóng trong vòng cấm, vô tình đưa bóng đến vị trí của Lê Phát. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo U23 Việt Nam vẫn không thể đánh bại thủ môn Kuwait.

Bên phía đối diện, Kuwait lại lùi đội hình xuống chơi phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn có một vài pha tổ chức lên bóng rất nguy hiểm.

Phút 80, từ một tình huống phối hợp đá phạt, Boodai treo bóng khó chịu vào vòng cấm để Al Matar băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho Kuwait.

Nhận bàn thua, U23 Việt Nam lập tức dồn đội hình lên tấn công và nhanh chóng có được điều mình cần.

Phút 81, Văn Thuận thực hiện quả đá phạt góc chuẩn xác để Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới Kuwait, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng giúp tinh thần U23 Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Những phút cuối, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đẩy cao đội hình với mục tiêu tìm bàn ấn định chiến thắng.

Phút 90+6, Văn Thuận nỗ lực đi bóng trong vòng cấm đối phương rồi tung cú sút đưa bóng dội xà ngang khung thành, và đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của màn so tài này.

Chung cuộc, U23 Việt Nam đã có trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 20 không quá thành công khi chỉ hòa 1-1 trước Kuwait.

Đội hình ra sân: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt. U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader.