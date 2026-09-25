ASIAD 20: U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau trận thua U23 Hàn Quốc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, chủ động kéo thấp đội hình và tập trung quân số bên phần sân nhà. Cách chơi này giúp đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hạn chế đáng kể khoảng trống trong những phút đầu.

Sau quãng thời gian đầu trận liên tục chịu sức ép, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức những tình huống đáp trả (Ảnh: Vietcontent).

Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc dần gia tăng sức ép và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 16. Từ đường tạt bóng bên cánh, Lee Young-Jun tận dụng lợi thế thể hình, bật cao đánh đầu chính xác, đưa đội bóng xứ kim chi vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam gặp khó trước khả năng pressing và kiểm soát khu trung tuyến của đối phương. Dẫu vậy, đội bóng áo đỏ suýt tìm được bàn gỡ ở phút 36. Quang Vinh dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, Văn Thuận nhanh chóng băng vào đá bồi tung lưới U23 Hàn Quốc. Tiếc rằng trọng tài xác định cầu thủ Việt Nam rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động đẩy đội hình lên cao, tăng cường pressing và tạo ra thế trận cân bằng hơn trong khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, khi thể lực suy giảm, đội bóng áo đỏ không còn duy trì được cường độ tranh chấp và bắt đầu để lộ thêm khoảng trống.

Phút 77, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành, Kim Jisoo có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho U23 Hàn Quốc.

Kim Jisoo nhanh chóng chớp thời cơ, đệm bóng cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc (Ảnh: Vietcontent).

Chỉ 5 phút sau, hàng phòng ngự U23 Việt Nam tiếp tục không thể hóa giải dứt khoát tình huống tấn công của đối thủ. Lee Young-Jun tỳ đè trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 90, U23 Hàn Quốc ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0. Thất bại tại tứ kết khiến U23 Việt Nam chính thức dừng bước ở ASIAD 2026, trong khi U23 Hàn Quốc giành quyền vào bán kết.

Đội hình xuất phát: U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Kim Ji Soo, Lee Gi Hyuk, Lee Young Jun, Bae Jun Ho, Kang Sang Yoon, Lee Hyun Ju, Choi Seok Hyun, Yang Min Hyeok, Bae Hyun Seo, Shin Min Ha. U23 Việt Nam: Văn Bình, Tuấn Khải, Lý Đức, Quang Vinh, Quang Kiệt, Quốc Toản, Minh Phúc, Văn Thuận, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Quốc Cường. Chung cuộc: U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam.