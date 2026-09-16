ASIAD 20: U23 Nhật Bản thắng dễ U23 Hồng Kông (Trung Quốc)

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, U23 Nhật Bản nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép về phía khung thành U23 Hồng Kông (Trung Quốc). Đội bóng xứ mặt trời mọc liên tục tổ chức những đợt tấn công từ hai biên và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà lại thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Ishii dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc và đưa U23 Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Nhật Bản cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 39. Ishii phối hợp với Yuto trước khi nhận lại bóng trong vòng cấm và dứt điểm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bước sang hiệp hai, U23 Nhật Bản tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 54, Yuto có cơ hội đối mặt thủ môn Poon Sheung-Hei nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà.

Đến phút 73, khung thành U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục chao đảo khi cú đánh đầu của Yuto đưa bóng dội xà ngang.

Nagano ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng được cụ thể hóa thành bàn thắng thứ hai ở phút 89. Từ tình huống phạt góc, bóng được đưa tới vị trí của Nagano và cầu thủ này xoay người dứt điểm chìm, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, U23 Nhật Bản có khởi đầu thuận lợi tại bảng A môn bóng đá nam ASIAD 20.

Đội hình xuất phát: U23 Nhật Bản: Pisano, Ishii, Kihiro, Michiwaki, Mori, Nagano, Okabe, Senagi, Shosuke, Yasuda, Yuto. U23 Hồng Kông (Trung Quốc): Poon Sheung-Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Michael Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu.

Chung cuộc: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hồng Kông (Trung Quốc).