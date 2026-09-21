ASIAD 20: Tuyển thủ Quân đội giúp thể thao Việt Nam có huy chương thứ 3

Trong trận tranh huy chương đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg môn karate ASIAD 20 diễn ra chiều 21-9, Diệu Ly đối đầu võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Tsubasa Kama.

Nguyễn Thị Diệu Ly (phải) giành huy chương đồng ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng và dành thời gian thăm dò nhau. Diệu Ly chủ động di chuyển, chờ thời cơ phản đòn và duy trì thế trận cân bằng với đối thủ Nhật Bản.

Trong khi đó, Tsubasa Kama tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao tốc độ và tổ chức nhiều pha áp sát. Tuy nhiên, Diệu Ly vẫn duy trì sự tập trung, đáp trả hiệu quả và giữ thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu.

Khi thời gian thi đấu dần khép lại, hai võ sĩ vẫn bất phân thắng bại. Tỷ số 4-4 được giữ nguyên cho đến hết trận, buộc trọng tài phải căn cứ vào luật để xác định người chiến thắng. Với việc ghi điểm trước, Diệu Ly được trọng tài công nhận chiến thắng và giành huy chương đồng.

Đây là tấm huy chương thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, môn teqball và karate đóng góp 2 huy chương đồng, gồm: Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ) và Bùi Ngọc Nhi (karate kata nữ).

Nguyễn Thị Diệu Ly sinh năm 2005, thuộc biên chế của Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, được biết đến là em gái của nữ võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan. Tại ASIAD 19, Nguyễn Thị Ngoan từng giành huy chương bạc kumite nữ hạng 61kg, nhưng kỳ Á vận hội này không thể góp mặt vì chấn thương.

Môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Việt Nam có 3 vận động viên góp mặt ở chung kết, gồm: Xuân Thiện (ngựa vòng), Khánh Phong (vòng treo), Hải Khang (nhảy chống).

Ở chung kết 200m hỗn hợp nữ môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 9 với thành tích 2 phút 17,50 giây. Vận động viên giành huy chương vàng ở nội dung này là Yu Zidi (Trung Quốc) với thành tích 2 phút 6,10 giây.