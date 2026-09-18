ASIAD 20: Tuyển nữ Việt Nam và 'cửa hẹp' vào tứ kết

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp dù đã thua 2 trận. Ảnh: VFF

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, hiệu số bàn thắng bại -9 và tạm xếp thứ ba bảng E. Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 6 điểm, đã chắc chắn giành hai vị trí dẫn đầu và những suất vào tứ kết. Nhật Bản có hiệu số +16, trong khi Đài Bắc Trung Hoa là +2.

Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 20, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí đầu bảng E mà phải hướng tới suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan cùng có 0 điểm, cùng hiệu số -9. Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được 1 bàn thắng, trong khi Thái Lan chưa ghi bàn.

Điều đó khiến trận đấu giữa hai đội ở lượt cuối mang ý nghĩa quyết định. Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21-9, trong khi trận Bangladesh - Myanmar ở bảng F diễn ra lúc 14h cùng ngày.

Nếu đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 điểm và chắc chắn vượt qua đối thủ Đông Nam Á để đứng thứ ba bảng E. Khi đó, cơ hội giành một trong hai suất dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ rất rộng mở, nhưng vẫn phải đối chiếu với kết quả của bảng F và bảng G.

Tại bảng G, Trung Quốc và Philippines đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Uzbekistan hiện có 2 điểm, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) chưa có điểm. Lượt cuối, Uzbekistan gặp Hong Kong (Trung Quốc), còn Trung Quốc đối đầu Philippines.

Trong khi đó, cục diện bảng F cũng đặc biệt đáng chú ý. Sau hai lượt trận, Myanmar và Bangladesh chưa giành điểm, lần lượt có hiệu số -13 và -16. Lượt cuối, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để tranh vị trí thứ ba.

Đây là yếu tố có thể tạo lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu Myanmar và Bangladesh phân định thắng thua, đội đứng thứ ba bảng F sẽ có 3 điểm nếu giành chiến thắng. Khi đó, Việt Nam cũng cần thắng Thái Lan để có 3 điểm và so sánh hiệu số bàn thắng bại với đội đứng thứ ba bảng F.

Nếu Việt Nam hòa Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ có 1 điểm. Khi ấy, cơ hội đi tiếp sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả Bangladesh - Myanmar và thành tích của đội đứng thứ ba bảng G.

Theo bảng xếp hạng hiện tại, Việt Nam đang có lợi thế về hiệu số so với Myanmar và Bangladesh. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể thay đổi đáng kể chỉ sau một trận đấu. Đặc biệt, Myanmar và Bangladesh đều có khả năng cải thiện điểm số, hiệu số trong cuộc đối đầu trực tiếp ngày 21-9.

Vì vậy, thay vì chờ đợi các kết quả thuận lợi từ những bảng đấu khác, chiến thắng trước Thái Lan là kịch bản giúp đội tuyển nữ Việt Nam chủ động nhất. Một trận hòa hoặc thất bại sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải trông chờ vào nhiều điều kiện khác, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị loại.

Sau thất bại 0-8 trước Nhật Bản, nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là nhanh chóng hồi phục thể lực, ổn định tinh thần và chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với Thái Lan.

Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21-9.