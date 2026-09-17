ASIAD 20: Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh. Sức ép của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 12. Kamiya Chiina xử lý khéo léo sát vòng cấm trước khi tung cú sút căng vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu với Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

Chỉ 8 phút sau, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt. Một pha dứt điểm của đội chủ nhà đưa bóng chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng, khiến Kim Thanh không kịp phản xạ.

Bị dẫn hai bàn, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình, tăng cường pressing nhằm tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn làm chủ thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công hiệu quả.

Phút 43, trong nỗ lực ngăn chặn quả treo bóng của đối phương, Cù Thị Huỳnh Như không may đánh đầu phản lưới nhà. Đến thời gian bù giờ hiệp một, Hamada Megu bật cao đánh đầu hiểm hóc, giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.

Sang hiệp hai, thế trận áp đảo của đội chủ nhà tiếp tục được duy trì. Phút 52, Kamiya Chiina dứt điểm một chạm cận thành để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-0.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm bàn thắng với những tình huống dứt điểm của Hải Yến và pha đột phá của Ngân Thị Vạn Sự, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Nhật Bản.

Phút 78, Nishio Hanon đánh đầu chính xác sau quả phạt góc, ghi bàn thứ sáu. Ba phút sau, Narumiya Yui vượt qua ba cầu thủ Việt Nam trước khi cứa lòng kỹ thuật vào góc cao, nâng tỷ số lên 7-0.

Đến phút 90+2, Yumura Hikaru vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 8-0 cho Nhật Bản. Trận thua cho thấy tuyển nữ Việt Nam còn khoảng cách đáng kể về trình độ khi đối đầu một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.

Đội hình xuất phát: Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự, Thanh Nhã. Nữ Nhật Bản: Natsumi Asano, Yui Narumiya, Chiina Kamiya, Ai Kuwahara, Yuzuho Shiokoshi, Juri Ito, Saori Takarada, Hikaru Yumura, Fukina Mizuno, Ai Tsujisawa, Megu Hamada. Chung cuộc: Nữ Việt Nam 0-8 Nữ Nhật Bản.