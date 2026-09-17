ASIAD 20: Thua đậm Nhật Bản, cơ hội vẫn còn với đội tuyển nữ Việt Nam

Tối 17-9, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Nhật Bản tại lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Phút 12, Kamiya Chiina xử lý khéo léo sát vòng cấm trước khi sút căng vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đội tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0-8. Ảnh: VFF

Đến phút 20, một cú dứt điểm của đội chủ nhà chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng, khiến thủ môn Kim Thanh không thể cản phá. Tỷ số là 2-0 cho đội tuyển nữ Nhật Bản.

Dù đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình và tăng cường áp sát, nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn duy trì sự chủ động. Phút 43, Cù Thị Huỳnh Như vô tình đánh đầu phản lưới nhà khi cố gắng cản phá quả treo bóng của đối phương. Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Hamada Megu bật cao đánh đầu hiểm hóc, giúp Nhật Bản dẫn 4-0.

Sang hiệp 2, Kamiya Chiina hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm cận thành ở phút 52. Đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng đáp trả với những tình huống dứt điểm của Hải Yến và pha đột phá của Ngân Thị Vạn Sự, nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 78, Nishio Hanon đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 6-0.

Chỉ 3 phút sau, Narumiya Yui vượt qua 3 cầu thủ Việt Nam rồi cứa lòng kỹ thuật vào góc cao, ghi bàn thứ 7 cho Nhật Bản. Phút 90+2, Yumura Hikaru đi bóng qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 8-0 cho đội chủ nhà.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam hiện xếp thứ 3 bảng E, chưa có điểm nào như đội tuyển nữ Thái Lan nhưng hơn chỉ số phụ. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21-9, hai đội sẽ quyết đấu.

Với thể thức các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết, cơ hội vẫn còn với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng thua đậm Nhật Bản 0-8 và thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp trên Thái Lan vì ghi được 1 bàn thắng tại giải và nếu thắng đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hoàn toàn có thể giành quyền vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ ASIAD 20 hiện đã xác định các đội vào tứ kết, gồm: Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Hiện, trong 6 đội tranh 2 vé còn lại đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, chỉ có Uzbekistan sở hữu 2 điểm, các đội còn lại đều chưa có điểm nào.