ASIAD 20: Thi đấu ấn tượng, vì sao bắn súng Việt Nam bị tước vé chung kết?

Sáng 22-9, tại Nhật Bản, vòng loại nội dung súng trường hơi hỗn hợp môn bắn súng ASIAD 20 diễn ra kịch tính. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 2 gương mặt quen thuộc là Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo tranh tài ở ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo thể thức thi đấu, Ban tổ chức tính tổng điểm của 2 xạ thủ mỗi đội, chọn 4 đội đứng đầu giành quyền vào chung kết.

Sau các lượt bắn, tổng điểm của Thanh Thảo - Tâm Quang là 631,7 điểm, vừa đủ để xếp hạng 4. Xếp trên cặp đôi của bắn súng Việt Nam là các xạ thủ của đội Trung Quốc (638,9 điểm), Ấn Độ (634,5 điểm) và Hàn Quốc (633,2 điểm). Xếp hạng 5 là chủ nhà Nhật Bản (631,4 điểm).

Nhưng ngay sau phần thi, Ban tổ chức bất ngờ ra quyết định hủy bỏ kết quả với cặp đôi xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Lý do được đưa ra là trang thiết bị của vận động viên Việt Nam không đạt tiêu chuẩn. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã lập tức khiếu nại với Ban tổ chức nhưng bất thành.

Như vậy, hai xạ thủ Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang đã bị hủy bỏ thành tích, thậm chí không được xếp hạng ở vòng loại. Website chính thức của Ban tổ chức ASIAD 20 cũng đã xóa bỏ thành tích của cả hai. Đồng thời, quyết định này cũng giúp 2 xạ thủ của đội tuyển Nhật Bản giành vé vào chung kết.

Đây là điều vô cùng đáng tiếc với cặp đôi xạ thủ của bắn súng Việt Nam. Bởi nếu góp mặt tại chung kết, khả năng giành huy chương của Thanh Thảo và Tâm Quang sẽ khá cao.