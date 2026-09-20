ASIAD 20: Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên

Trong trận tranh huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ Teqball, Minh Tân và Gia Nghi đối đầu với cặp Quimcy Joaquim Dsouza và Mohamed Anas Imran của Ấn Độ vào sáng 20/9.

Ngay từ đầu trận, cặp đôi Việt Nam thi đấu chủ động và duy trì sự ổn định trong từng pha bóng. Minh Tân và Gia Nghi vượt lên dẫn 11-9 và đứng trước cơ hội kết thúc ván đấu. Một pha giao bóng hỏng của cặp Ấn Độ giúp Việt Nam giành chiến thắng ván một với tỷ số 12-9.

Bước sang ván hai, cặp đôi Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt và dẫn 5-2. Dù có thời điểm để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 5-7, Minh Tân và Gia Nghi vẫn duy trì sự tỉnh táo và khéo léo để tiếp tục tạo khoảng cách.

Khi tỷ số đang là 10-6 nghiêng về Việt Nam, một pha tấn công ra ngoài của Ấn Độ giúp Minh Tân và Gia Nghi nâng tỷ số lên 11-6.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng do vận động viên nữ của Ấn Độ gặp vấn đề về sức khỏe và chấn thương lưng. Theo luật, trận đấu chỉ được dừng 3 phút, tuy nhiên theo đề nghị của phía Ấn Độ, trọng tài cho thêm 3 phút, nâng tổng thời gian tạm dừng lên 6 phút. Trong thời gian này, cặp vận động viên Việt Nam hội ý và chuẩn bị cho những điểm quyết định.

Cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ.

Sau khi trận đấu trở lại, Minh Tân và Gia Nghi tiếp tục duy trì lợi thế. Với chiến thắng 12-6 ở ván hai, cặp đôi Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước bộ đôi Ấn Độ, qua đó chính thức giành huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ và đây cũng là tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Trước khi góp mặt ở trận tranh huy chương Đồng, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã trải qua hành trình thi đấu đáng chú ý tại ASIAD 20.

Ở vòng bảng, cặp đôi Việt Nam nằm tại bảng B cùng các đối thủ đến từ Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc. Minh Tân và Gia Nghi khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước cặp đôi chủ nhà Nhật Bản Sakamoto Yuina - Wase Akinori.

Sau trận thua trước đại diện Iraq, hai vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ổn định, vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc và các quốc gia khác để giành quyền vào tứ kết.

Tại tứ kết, Minh Tân và Gia Nghi tiếp tục thể hiện sự phối hợp hiệu quả và bản lĩnh thi đấu khi đánh bại cặp đôi Ấn Độ Quimcy Joaquim Dsouza - Mohamed Anas Imran với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào bán kết.

Tại bán kết, Minh Tân và Gia Nghi đối đầu cặp đôi Thái Lan Dejaroen Phakpong - Wongkhamchan Suphawadi, hiện đứng hạng 3 thế giới nội dung đôi nam nữ.

Trước đối thủ có thứ hạng cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cặp đôi Việt Nam để thua 0-2.

Kết quả này đưa Minh Tân và Gia Nghi vào trận tranh huy chương Đồng, nơi hai vận động viên Việt Nam đã thi đấu tỉnh táo, khéo léo để vượt qua cặp đôi Ấn Độ với tỷ số chung cuộc 2-0, mang về tấm huy chương Đồng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.