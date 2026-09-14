ASIAD 20: Thanh Nhã ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua Đài Loan (Trung Quốc) trong trận ra quân

Đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) chơi hiệu quả. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh, giàu sức tranh chấp của Đài Loan (Trung Quốc). Đối thủ chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép ngay từ khu vực giữa sân và khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng.

Phút 16, từ một pha phối hợp ở trung lộ, hàng phòng ngự Việt Nam để lộ khoảng trống. Su Yu Hsuan nhanh chóng khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm sệt, đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Đài Loan (Trung Quốc).

Bị dẫn bàn, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 34, Thanh Nhã phối hợp với các đồng đội trước khi thực hiện đường chuyền cho Vạn Sự, nhưng bóng đi hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua.

Chỉ 2 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội rõ rệt nhất để san bằng tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, Thu Phương bật cao đánh đầu, đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo đỏ.

Ở chiều ngược lại, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn duy trì sức ép và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Thủ môn Kim Thanh phải nhiều lần trổ tài cứu thua, giúp đội tuyển nữ Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội bóng Trung Quốc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Ngay phút 47, Vạn Sự có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút lại đi đúng vị trí của thủ môn Đài Loan (Trung Quốc).

Đến phút 55, đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công hơn. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Đài Loan (Trung Quốc), các chân sút Việt Nam vẫn chưa tìm được khoảng trống thuận lợi để dứt điểm.

Trong thế trận giằng co, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 82, Wakabayashi thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt. Bóng đập đất rồi đi thẳng vào lưới, giúp Đài Loan (Trung Quốc) nâng tỷ số lên 2-0.

Không chấp nhận buông xuôi, đội tuyển nữ Việt Nam lập tức dồn lên tấn công. Những nỗ lực của các cô gái áo đỏ được đền đáp chỉ 4 phút sau đó.

Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Tuyển nữ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Phút 86, Vũ Thị Hoa thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng thắp lên hy vọng về một màn ngược dòng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong những phút cuối.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gây sức ép. Phút 87, Dương Thị Vân có cơ hội nhưng cú dứt điểm không đủ lực để đánh bại thủ môn đối phương.

Đến phút 90+2, Minh Chuyên có cơ hội đối mặt với thủ môn Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, tiền vệ của Việt Nam không thể tận dụng thành công cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại không chứng kiến thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận ra quân ASIAD 20.

Kết quả này khiến đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể có điểm ở trận đấu đầu tiên. Dù vậy, bàn thắng của Thanh Nhã cùng những nỗ lực trong những phút cuối cho thấy tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam. Đội sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo với mục tiêu cải thiện kết quả tại ASIAD 20.

Tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 trong trận ra quân. Ảnh: VFF