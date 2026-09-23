ASIAD 20: Thắng ngược Iran, U23 Triều Tiên giành vé vào tứ kết

Trước giờ bóng lăn, U23 Iran nắm lợi thế khi có 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp. Ngược lại, U23 Triều Tiên đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục hành trình tại Đại hội.

Hosseinzadeh băng vào dứt điểm quyết đoán đưa U23 Iran vượt lên dẫn 1-0.

Bước vào trận đấu, U23 Iran nhanh chóng giành lợi thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 17. Từ pha triển khai bên cánh trái, bóng được đưa vào khu vực thuận lợi để Hosseinzadeh băng lên dứt điểm quyết đoán, đưa đội bóng Tây Á vượt lên dẫn 1-0.

Bị đẩy vào thế khó, U23 Triều Tiên gia tăng sức ép và từng bước giành lại thế trận. Phút 41, sau tình huống phối hợp ở trung lộ, Cho Kuk tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn gỡ, U23 Triều Tiên tiếp tục tấn công và hoàn tất màn ngược dòng ngay trước khi hiệp một khép lại. Ra Myong Song xử lý trong vòng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục duy trì sức ép. Phút 51, Ra Myong Song hoàn tất cú đúp bằng cú sút xa chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, giúp đội nhà tạo cách biệt hai bàn.

Không còn đường lùi, U23 Iran buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 69, sau khi hóa giải một tình huống phạt góc, U23 Triều Tiên nhanh chóng tổ chức phản công. Paek Chung Song thoát xuống trong tư thế thuận lợi trước khi đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, U23 Triều Tiên kết thúc vòng bảng với 4 điểm, bằng U23 Iran nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ, qua đó giành vị trí thứ hai bảng B và tấm vé vào tứ kết ASIAD 20.

Đội hình xuất phát: U23 Iran: Khalifeh, Koohi, Eiri, Hazbavi, Deghan, Saharkhizan, Hosseinzadeh, Taheri, Jorjani, Razaghina, Mazraeh. U23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Ri Song Hung, Jong Hwi Nam, Ki Kum Chol, Yom Chol Gyong, Choe Ryong Il, Ra Myong Song, Kim Yu Song, Choe Kuk, Paek Chung Song, Kim Kuk Bom. Chung cuộc: U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên.