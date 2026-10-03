ASIAD 20: Thắng nghẹt thở Thái Lan, cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương vàng thứ ba cho Việt Nam

Các cô gái đội tuyển cầu mây Việt Nam gặp khó khăn trong trận chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

Hai lần bị đẩy vào thế khó

Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan - một trong những cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới. Đội hình xuất phát của Việt Nam gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Những pha phòng thủ chắc chắn, khả năng chắn cầu hiệu quả cùng các tình huống tấn công chính xác giúp Việt Nam nhanh chóng vượt lên dẫn 3-1, rồi 5-1.

Thái Lan lập tức điều chỉnh lối chơi sau thời gian hội ý. Đội bạn từng bước thu hẹp khoảng cách, khiến thế trận trở nên giằng co. Hai đội liên tục có những pha tấn công và chắn cầu quyết liệt. Thái Lan rút ngắn xuống 8-9, nhưng Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, lần lượt dẫn 11-8 rồi 12-9.

Ở thời điểm quan trọng, những pha chắn cầu hiệu quả giúp Việt Nam tạo cách biệt 14-10. Thái Lan ghi thêm một điểm, nhưng các cô gái Việt Nam không dao động, bình tĩnh giành điểm quyết định, khép lại set đầu với chiến thắng 15-11.

Bản lĩnh của các cô gái đội tuyển cầu mây nữ 4 người. Ảnh: Bùi Lượng

Set 2 diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Thái Lan chủ động tấn công và nhanh chóng tạo khoảng cách. Sau khi Việt Nam dẫn 2-1, đối thủ liên tiếp ghi điểm để vượt lên 5-2, rồi 7-3. Ban huấn luyện Việt Nam đưa Lê Ngọc Tuyết vào sân thay Nguyễn Thị My nhằm tạo thêm phương án chiến thuật.

Thái Lan tiếp tục dẫn 8-4, 9-5 và 13-8. Tưởng như trận chung kết đang dần nằm trong tay đội bóng xứ Chùa Vàng, nhưng đây cũng là lúc bản lĩnh của các cô gái Việt Nam được phát huy.

Không buông xuôi, Việt Nam kiên trì chắt chiu từng điểm số. Những pha tấn công hiệu quả kết hợp với khả năng chắn cầu tốt giúp đội rút ngắn xuống 10-13, rồi bất ngờ cân bằng 13-13.

Tinh thần lên cao, Việt Nam tiếp tục ghi điểm để vượt lên 14-13. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng gỡ hòa 14-14, rồi dẫn lại 15-14.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng để TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng vào sân chăm sóc chấn thương cho Nguyễn Thị Yến. Đây là lần thứ ba bác sĩ của Đoàn Thể thao Việt Nam phải vào sân hỗ trợ các vận động viên trong trận chung kết căng thẳng.

Khi trận đấu trở lại, Thái Lan nâng tỷ số lên 16-14. Việt Nam nỗ lực rút ngắn xuống 15-16 nhưng không thể hoàn tất màn ngược dòng. Thái Lan giành điểm quyết định, thắng 17-15, cân bằng tỷ số trận đấu 1-1. Tấm Huy chương vàng vì thế chỉ còn được quyết định ở set đấu thứ ba.

Chiến thắng bằng sự bản lĩnh. Ảnh: Bùi Lượng

Bản lĩnh ở thời khắc quyết định

Set 3 mở đầu không thuận lợi cho Việt Nam. Thái Lan nhanh chóng dẫn 2-0 rồi 3-0. Việt Nam ghi điểm rút ngắn xuống 1-3 trước khi trận đấu tiếp tục bị gián đoạn do vận động viên Chithuan Wiphada của Thái Lan gặp chấn thương.

Khi cuộc đấu trở lại, Thái Lan vẫn duy trì lợi thế và dẫn 5-2. Một lần nữa, các cô gái Việt Nam đứng trước thử thách lớn. Nhưng cũng như set 2, Việt Nam không chấp nhận đầu hàng.

Từng điểm một, các cô gái Việt Nam kiên trì rút ngắn khoảng cách xuống 4-5 rồi cân bằng 5-5. Tiếng hô “cố lên” từ các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và người hâm mộ trên khán đài liên tục vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ.

Hai đội giằng co ở tỷ số 6-6 trước khi Việt Nam tăng tốc. Các cô gái áo đỏ vượt lên dẫn 8-6. Thái Lan rút ngắn xuống 7-8, nhưng Việt Nam vẫn giữ được sự chủ động và lần lượt tạo khoảng cách 10-8, 11-8, 12-9 rồi 14-10.

Chỉ còn một điểm nữa để chạm tay vào Huy chương vàng, nhưng đó cũng là thời điểm căng thẳng nhất của trận chung kết. Thái Lan cứu được một điểm, rút ngắn xuống 11-14.

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Bùi Lượng

Các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Không nóng vội, không để áp lực chi phối, đội tuyển Việt Nam tổ chức pha bóng chắc chắn và giành điểm cuối cùng. Set 3 khép lại với chiến thắng 15-11.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam vỡ òa. Sau ba set đấu kéo dài với những thời điểm tưởng như Huy chương vàng đã tuột khỏi tay, các cô gái cầu mây Việt Nam đã hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Chung cuộc, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1, với các tỷ số 15-11, 15-17 và 15-11, qua đó đăng quang nội dung quadrant nữ ASIAD 20.

Đây là chiến thắng được tạo nên từ bản lĩnh và tinh thần thi đấu đến cùng. Hai lần Việt Nam rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-5 ở set 2 và set quyết định, nhưng cả hai lần, các cô gái áo đỏ đều kiên trì trở lại. Từng điểm số được chắt chiu, từng cơ hội được tận dụng và cuối cùng, nỗ lực ấy được đền đáp bằng tấm Huy chương vàng.

Khi điểm số cuối cùng được ghi, niềm vui vỡ òa trên sân đấu. Những giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam. Sau một trận chung kết nghẹt thở, đó là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cô gái cầu mây Việt Nam.

Tấm Huy chương vàng quadrant nữ cũng là Huy chương vàng thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ, đồng thời là Huy chương vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam trao thưởng nóng cho các vận động viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội.

Bộ trưởng đánh giá cao màn trình diễn đầy bản lĩnh của các vận động viên trước Thái Lan - đối thủ hàng đầu thế giới. Trong một trận chung kết căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng phối hợp, sự tập trung và tinh thần quyết tâm, đặc biệt ở những thời điểm bị đối thủ tạo sức ép lớn.

Theo Bộ trưởng, thành tích của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự nỗ lực bền bỉ của các vận động viên và Ban huấn luyện. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ.

Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới toàn đội và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các vận động viên tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu, nỗ lực hết mình trong những ngày tranh tài còn lại của ASIAD 20.