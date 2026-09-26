ASIAD 20: Thắng đậm Thái Lan, U23 Trung Quốc gặp Hàn Quốc ở bán kết

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 13, từ tình huống đá phạt được thực hiện nhanh, Mao Weijir thoát xuống đối mặt thủ môn U23 Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này xử lý có phần chậm, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương kịp lùi về hóa giải.

U23 Trung Quốc chủ động kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

U23 Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tổ chức nhiều đợt lên bóng ở hai biên. Phút 30, từ quả đá phạt bên cánh phải, Wu Xi bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn U23 Thái Lan phải vất vả cứu thua.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Đông Á cuối cùng cũng phá vỡ thế cân bằng trong thời gian bù giờ hiệp một. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Peng Xiao dứt điểm khiến thủ môn Thái Lan không thể bắt dính bóng. Bóng sau đó chạm Boonlha rồi đi vào lưới, giúp U23 Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 47, sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Hu Hetao tung cú sút mạnh và quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế hai bàn giúp U23 Trung Quốc càng dễ dàng kiểm soát trận đấu. Đến phút 63, Zhang Yuning tung cú dứt điểm đập đất hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, qua đó nâng tỷ số lên 3-0.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tại tứ kết ASIAD 20 (Ảnh: FAT).

Trong thế không còn gì để mất, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 74, Seangsawat thực hiện cú sút từ khoảng cách gần 30m nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại. U23 Trung Quốc khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0, qua đó giành vé vào bán kết ASIAD 20 gặp U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, thất bại ở tứ kết khiến U23 Thái Lan chính thức dừng bước.

Đội hình xuất phát: U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xiang Yuwang, Kuai Jiwen, Yimulan Maimaiti, Wu Xi, Peng Xiao, Mao Weijie, Yang Xi. U23 Thái Lan: Boonloet, Tamma, Buaphan, Boonlha, Burapha, Chotmuangpak, Sangtong, Mamah, Phothep, Wongsa, Maneekorn. Chung cuộc: U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan.