ASIAD 20: Teqball 'mở hàng' huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam

Sáng 20-9, ASIAD 20 diễn ra những nội dung tranh huy chương đầu tiên. Ở môn Teqball, hai vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi của đội tuyển Teqball Việt Nam xuất sắc vượt qua cặp đôi của Ấn Độ với tỷ số 11-9, 12-6 để đoạt huy chương đồng nội dung đôi nam nữ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi nhận thưởng sau thành tích giành huy chương đồng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển Teqball Việt Nam còn tranh huy chương đồng ở nội dung đôi nam, với sự góp mặt của cặp đôi Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa. So với mục tiêu vượt qua vòng loại trước ngày lên đường ASIAD 20, việc đội tuyển Teqball Việt Nam đoạt huy chương đồng là thành tích đáng ghi nhận.

Môn võ thuật tổng hợp, võ sĩ Lò Thị Phung vượt qua Torekhanova (Kazakhstan) với tỷ số 3-0 ở vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại. Môn karate, ở vòng loại nội dung kata nữ, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi nhận thất bại 0-5 trước Ono Maho đến từ nước chủ nhà Nhật Bản.

Môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên giành suất vào chung kết nội dung 200m nữ bơi bướm, với thành tích 2 phút 13,33 giây, xếp thứ 8 chung cuộc. Ở vòng loại môn bơi nội dung 200m hỗn hợp nam, Hưng Nguyên (2 phút 2,01 giây) và Quang Thuấn (2 phút 2,78 giây) về đích lần lượt ở vị trí 4 và 5 (lượt 3), không thể giành quyền vào chung kết khi nằm ngoài tốp 10 chung cuộc.

Ở vòng loại 10m súng trường nữ môn bắn súng, Phí Thanh Thảo kết thúc loạt bắn ở vị trí thứ 10 với tổng điểm 629,5 và Mộng Tuyền giành được 625,3 điểm ở vị trí thứ 16.

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.