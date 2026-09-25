ASIAD 20: Tấm huy chương lịch sử và những vị trí thứ tư nhiều tiếc nuối

Hai vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành Huy chương đồng lịch sử cho canoeing Việt Nam. Ảnh Bùi Lượng

Những vị trí thứ tư đầy tiếc nuối

Niềm vui trong ngày đến từ môn canoeing khi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành Huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ (C2) 500m. Thành tích này giúp hai tay chèo Việt Nam ghi dấu ấn tại ASIAD 20 và mang về thêm một tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây được gọi là tấm huy chương lịch sử bởi đây là lần đầu tiên canoeing Việt Nam bước lên bục nhận huy chương tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) sau nhiều năm tham dự mà chưa có tên trên bảng điện tử huy chương châu lục.

Tuy nhiên, phía sau tấm Huy chương đồng là một ngày thi đấu mà nhiều vận động viên Việt Nam đã tiến rất gần đến bục nhận huy chương.

Lực sĩ Quàng Thị Tâm xếp thứ tư chung cuộc, không giành được huy chương. Ảnh Bùi Lượng

Ở môn cử tạ, Quàng Thị Tâm bước vào tranh tài ở hạng cân 57kg nữ với nhiều kỳ vọng. Nữ lực sĩ Việt Nam đạt tổng cử 216kg, xếp thứ tư chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về Oh Kwang Ok của Triều Tiên với tổng cử 238kg.

Với Quàng Thị Tâm, vị trí thứ tư là kết quả đáng tiếc khi cô đã thi đấu nỗ lực, nhưng không thể chen chân vào nhóm giành huy chương.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng cũng dừng lại ở vị trí thứ tư chung kết 400m tự do nam. Kình ngư Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng không thể tạo nên cú bứt phá ở những mét cuối để giành một vị trí trong tốp ba.

Đây tiếp tục là một kết quả đáng tiếc đối với bơi Việt Nam tại ASIAD 20.

Ở môn thể dục dụng cụ, Trịnh Hải Khang xếp thứ bảy chung cuộc ở chung kết nhảy chống nam với 13.716 điểm. Huy chương vàng thuộc về Carlos Yulo của Philippines với 14.599 điểm. Đây là Huy chương vàng thứ hai của Carlos Yulo tại ASIAD 20.

Những kết quả trên cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại Á vận hội. Chỉ một sai số nhỏ, một khoảnh khắc thiếu chính xác hoặc một cú tăng tốc không đủ mạnh cũng có thể khiến vận động viên từ vị trí tranh huy chương rơi xuống nhóm ngoài bục nhận thưởng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu quả cảm và dừng bước ở tứ kết sau 120 phút. Ảnh VFF

Hai đội tuyển bóng đá cùng dừng bước

Nếu các môn cá nhân để lại tiếc nuối với những vị trí sát nhóm huy chương, bóng đá Việt Nam lại khép lại ngày thi đấu với hai thất bại ở vòng tứ kết.

Ở bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu đầy quả cảm trước chủ nhà Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thi đấu kỷ luật và khiến đội tuyển nữ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Sau 90 phút, hai đội hòa 0-0 và phải bước vào hiệp phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục kiên cường chống đỡ trong 30 phút thi đấu thêm. Tuy nhiên, đến hiệp phụ thứ hai, hàng phòng ngự Việt Nam không thể đứng vững trước sức ép liên tục của đối phương và nhận bàn thua duy nhất của trận đấu.

Thua Trung Quốc 0-1, đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Dù không thể giành quyền vào bán kết, màn trình diễn trước đội chủ nhà cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của các cầu thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam cũng phải nói lời chia tay ASIAD 20 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Ảnh VFF

Ở bóng đá nam, U23 Việt Nam cũng phải nói lời chia tay ASIAD 20 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc.

Trước nhà đương kim vô địch, U23 Việt Nam đã nỗ lực tổ chức thế trận và chống đỡ sức ép. Tuy nhiên, sự khác biệt về trình độ khiến đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không thể tạo nên bất ngờ.

Thất bại 0-4 khép lại hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 20. Dù dừng bước ở tứ kết, đội đã để lại những dấu ấn nhất định trong hành trình tại Á vận hội năm nay.

Môn điền kinh cũng chưa thể tạo được bất ngờ. Ảnh Bùi Lượng

Điền kinh chưa thể tạo đột phá

Ở môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu vòng loại 400m nữ và về đích thứ năm với thành tích 54 giây 46. Thành tích này không đủ để giúp cô giành quyền vào chung kết.

Tại vòng loại 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng cán đích thứ ba ở lượt chạy thứ ba với thành tích 46 giây 07. Tuy nhiên, kết quả này cũng không giúp vận động viên Việt Nam lọt vào tốp tám người có thành tích tốt nhất để tranh tài ở chung kết.

Tạ Ngọc Tưởng không thể lọt vào nhóm tranh tài chung kết. Ảnh Bùi Lượng

Như vậy, ngày 25-9 khép lại với một tấm Huy chương đồng của canoeing, nhưng cũng là ngày thể thao Việt Nam phải chứng kiến nhiều lần lỡ hẹn với bục huy chương.

Những vị trí thứ tư của Quàng Thị Tâm và Nguyễn Huy Hoàng, cùng những thất bại của hai đội tuyển bóng đá ở tứ kết, khiến ngày thi đấu để lại nhiều tiếc nuối. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu đến cùng của các vận động viên vẫn là điểm đáng ghi nhận, trong khi những ngày thi đấu phía trước tiếp tục mở ra cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam cải thiện thành tích tại ASIAD 20.