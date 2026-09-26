ASIAD 20 ngày 25/9 Việt Nam chỉ có 1 HCĐ, bóng đá dừng bước ở tứ kết

Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCV và đang tạm xếp thứ 21.

Các VĐV Trung Quốc đã có đến 18 HCV trong ngày thi đấu 25/9 để tiến sát đến cột mốc 100 HCV khi ASIAD 2026 trôi qua được gần một nửa chặng đường. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan và Uzbekistan.

Ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ từ môn Canoeing. VĐV giành huy chương là Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (Kayak đôi nữ 500m). Như vậy sau ngày thi đấu 25/9, Thể thao Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối 25/9.

U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trên sân Mizuho và U23 Việt Nam chỉ có thể trụ vững 15 phút trước khi thủng lưới. Tiền đạo Lee Young Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Đặc biệt, Lê Văn Thuận đã dứt điểm bồi tung lưới U23 Hàn Quốc sau khi Quang Vinh sút bóng dội cột dọc ở phút 35, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh không thể giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi tiếp.

U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với U23 Hàn Quốc tới giữa hiệp 2, nhưng sau đó liên tiếp để thủng lưới ở quãng thời gian cuối trận. Kim Ji Soo (76'), Lee Young Jun (81') và Kim Myeong Jun (88') là những người lập công cho U23 Hàn Quốc.

Thất bại 0-4 này khiến U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, trong khi đó U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan.

Hôm nay 26/9, sẽ có 25 bộ huy chương được trao. Đây là một trong những ngày thi đấu có ít bộ huy chương được trao nhất nên thứ hạng của các đoàn có thể sẽ không có nhiều xáo trộn.