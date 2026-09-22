ASIAD 20 ngày 21/9: Thể thao Việt Nam giành thêm huy chương

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành huy chương Đồng nội dung kumite, mang về tấm huy chương thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

Ngày 21/9, tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành huy chương Đồng nội dung kumite, mang về tấm huy chương thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trong trận tranh huy chương Đồng, Nguyễn Thị Diệu Ly chạm trán võ sĩ chủ nhà Kuma Tsubasa. Với lợi thế sân nhà, võ sĩ Nhật Bản được đánh giá là đối thủ đáng chú ý đối với đại diện Việt Nam.

Bước vào trận đấu, hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng, chủ động thăm dò trước khi gia tăng tốc độ ở giữa hiệp. Nguyễn Thị Diệu Ly cho thấy sự chủ động trong di chuyển và khả năng phản đòn, duy trì thế trận cân bằng với đối thủ. Trong khi đó, Tsubasa Kama tận dụng kỹ thuật để ghi điểm ở những tình huống áp sát.

Trận đấu diễn ra giằng co đến những giây cuối cùng và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Theo quy định của kumite, khi hai võ sĩ kết thúc trận đấu với cùng số điểm, kết quả có thể được phân định bằng senshu – quyền ưu tiên dành cho võ sĩ ghi điểm trước trong trận đấu và không để đối thủ ghi điểm đáp lại trước khi trận đấu kết thúc. Do Nguyễn Thị Diệu Ly là người ghi điểm trước, võ sĩ Việt Nam được xử thắng theo quy định senshu và giành huy chương Đồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Diệu Ly không thể góp mặt ở trận chung kết nhưng vẫn còn cơ hội tranh huy chương thông qua nhánh thua (repechage). Tận dụng cơ hội này, võ sĩ Việt Nam thi đấu nỗ lực, giành quyền vào trận tranh huy chương Đồng và hoàn tất mục tiêu với chiến thắng trước đối thủ chủ nhà Nhật Bản.

Đội tuyển Thể dục dụng cụ tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

3 vận động viên Thể dục dụng cụ Việt Nam vào chung kết đơn môn

Cùng ngày, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) tại ASIAD 2026 gây ấn tượng khi có 3 vận động viên giành quyền vào chung kết đơn môn gồm Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống).

Ở nội dung vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong hoàn thành bài thi với 13,833 điểm, xếp thứ 8 trong tổng số 35 VĐV tham dự vòng loại, qua đó giành suất vào chung kết.

Tại nội dung ngựa vòng, Đặng Ngọc Xuân Thiện đạt 14,300 điểm, xếp thứ 7 trong số 40 VĐV dự vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Trong khi đó, nội dung nhảy chống, Trịnh Hải Khang trải qua màn thi đấu đầy kịch tính, khi ở lượt nhảy đầu tiên, anh được 13,366 điểm, còn lần thứ hai đạt 14,033 điểm, với điểm trung bình ban đầu là 13,700, xếp thứ 6, giành suất vào chung kết.

Theo Báo Chính phủ