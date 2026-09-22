ASIAD 20: Lộ diện 6/8 đội vào tứ kết bóng đá nam, U23 Việt Nam giành vé sau lượt cuối kịch tính

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Theo thể thức được Ban tổ chức ASIAD 20 và các liên đoàn bóng đá công bố, 15 đội bóng đá nam được chia thành 4 bảng A, B, C và D; hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Bảng D chỉ có ba đội gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.

Đáng chú ý, nếu căn cứ đúng diễn biến và thời điểm các đội chắc suất, không nên gọi Uzbekistan, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và Saudi Arabia là “5 đội đầu tiên”, bởi Hàn Quốc đã chắc chắn vào tứ kết từ ngày 18/9 sau khi Saudi Arabia đánh bại Qatar 2-0. Khi Qatar toàn thua hai trận tại bảng D, Hàn Quốc và Saudi Arabia cùng chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu bất kể kết quả đối đầu trực tiếp.

6 đội đã giành vé tứ kết bóng đá nam ASIAD 20

Uzbekistan mở đường, Nhật Bản và Thái Lan tăng tốc

Uzbekistan là đội đầu tiên được AFC xác nhận giành vé vào tứ kết. Đại diện Trung Á khởi đầu bảng C bằng chiến thắng 5-1 trước Philippines, sau đó vượt qua Kuwait 2-0 để có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt. AFC đồng thời xác nhận Saudi Arabia giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Qatar ngày 18/9.

Kết quả của Saudi Arabia cũng đồng nghĩa Hàn Quốc chắc chắn vượt qua vòng bảng. Bảng D chỉ có ba đội và hai suất tứ kết; Qatar đã đá đủ hai trận nhưng đều thất bại trước Hàn Quốc và Saudi Arabia. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này ở lượt cuối chỉ quyết định vị trí nhất, nhì bảng D.

Đến ngày 20/9, Nhật Bản và Thái Lan cùng nối dài mạch toàn thắng tại bảng A. Nhật Bản thắng Kyrgyzstan tới 7-0, trong khi Thái Lan vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. Sau hai lượt, cả hai cùng có 6 điểm và chính thức lấy hai vé của bảng A trước khi gặp nhau ở lượt cuối ngày 23/9.

U23 Việt Nam vào tứ kết sau lượt đấu nghẹt thở

Tại bảng C, U23 Việt Nam bước vào lượt cuối với 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1 và chiến thắng 2-0 trước Philippines. Trước Uzbekistan, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-2.

Tấm vé của Việt Nam chỉ được xác định khi trận đấu cùng giờ khép lại. Philippines đánh bại Kuwait 2-1, qua đó kết thúc vòng bảng với 3 điểm, trong khi Việt Nam giữ vị trí thứ hai với 4 điểm. Uzbekistan toàn thắng cả ba trận, có 9 điểm và đứng đầu bảng C.

Vì vậy, để bảo đảm không xuyên tạc diễn biến, cách diễn đạt phù hợp hơn là “U23 Việt Nam giành vé tứ kết sau lượt cuối kịch tính” thay vì “giành vé đầy thuyết phục”. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng vé đi tiếp ở lượt cuối còn phụ thuộc vào kết quả trận Philippines - Kuwait.

Theo sơ đồ thi đấu do Ban tổ chức công bố, đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D ở tứ kết. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội đứng đầu bảng đấu có Hàn Quốc và Saudi Arabia. Các trận tứ kết liên quan đến bảng C và D được xếp vào ngày 25/9.

Hai tấm vé cuối chờ bảng B

Sau hai lượt trận, Iran và Trung Quốc cùng có 4 điểm tại bảng B, trong khi Triều Tiên và UAE cùng có 1 điểm. Bởi vậy, cả bốn đội vẫn còn liên quan đến cuộc đua thứ hạng trước hai trận cuối Iran - Triều Tiên và Trung Quốc - UAE ngày 23/9.

Khi bảng B hoàn tất, bóng đá nam ASIAD 20 sẽ xác định đầy đủ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết. Hiện tại, sáu cái tên chắc chắn đi tiếp là Uzbekistan, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Saudi Arabia.